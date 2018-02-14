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مدير أمن الدقهلية يفتتتح وحدة "فيش" إلكترونية جديدة بمركز شرطة أجا

الأربعاء، 14 فبراير 2018 07:48 م
مدير أمن الدقهلية يفتتتح وحدة "فيش" إلكترونية جديدة بمركز شرطة أجا اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية


الدقهلية - محمد حيزة
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افتتح اليوم الأربعاء، اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، وحدة "الفيش الإلكترونى" بمركز شرطة أجا، بحضور فوزى فتى وأحمد حسين خشبة، عضوى مجلس النواب عن دائرة أجا وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية .

كما قام اللواء عماد سعد مساعد مدير أمن الدقهلية بافتتاح وحدة "الفيش الإلكترونى" بمركز شرطة تمى الأمديد، بحضور العميد على الجميلى مأمور مركز شرطة تمى الأمديد والمحاسب  جمال راشد رئيس مركز ومدينة تمى الأمديد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

 


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