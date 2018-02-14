محلب ووزيرى الإسكان والكهرباء يصلون القاهرة بعد المشاركة بمؤتمر إعمار العراق

محلب ووزيرى الإسكان والكهرباء يصلون القاهرة بعد المشاركة بمؤتمر إعمار العراقالأربعاء، 14 فبراير 2018 11:01 م
محلب
كتب هانى عثمان
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وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الأحد، المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، يرافقه الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، قادمين من الكويت، بعد زيارة هناك استغرقت 3 أيام، شاركوا خلالها فى فعاليات مؤتمر دول إعمار العراق .
قالت مصادر أمنية بالمطار، إن محلب وصل على رأس الوفد ، على الطائرة المصرية القادمة من الكويت، وتم إنهاء اجراءات وصولهم باستراحة كبار الزوار بالمطار .
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