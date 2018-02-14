محامى ترامب: دفعت 130 ألف دولار لممثلة إباحية أقامت علاقة مع الرئيس





(أ ف ب)

أعلن المحامى الخاص للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه دفع 130 ألف دولار من أمواله الخاصة إلى ممثلة إباحية قالت إنها أقامت علاقة مع قطب العلاقات فى 2006، وذلك فى بيان إلى صحيفة "نيويورك تايمز".

وأوضح دونالد كوهين أن ترامب لم يسدد له المبلغ الذى دُفع إلى ستيفانى كليفورد المعروفة بستورمى دانيالز، مضيفا أن عملية الدفع كانت قانونية لكنه لم يعط تفاصيل حول أسبابها بحسب الصحيفة.