محامى المتهم الثانى بـ"الأعضاء البشرية" ينفى تواجد موكله بفيديوهات النيابة

محامى المتهم الثانى بـ"الأعضاء البشرية" ينفى تواجد موكله بفيديوهات النيابةالأربعاء، 14 فبراير 2018 05:22 م
هيئة المحكمة أثناء عرض الفيديوهات بقضية الاتجار بالبشر
كتب أحمد حسنى
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طلب محامى المتهم الثاني "أحمد رجب"، المتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"الاتجار فى البشر" بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، الْيَوْمَ الأربعاء، بإثبات حديث رئيس النيابة العامة بتقطيع الفيديوهات المعروضة داخل القضية.
المتهمين داخل القاعة
وأضاف محامى المتهم الثانى، أن الفيديوهات لا تظهر وجوه الشخصيات، مما يؤدى إلى عدم وجوب القطع بوجود المتهم الثانى داخل الفيديوهات.
المتهمين داخل قفص الاتهام
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين فى ارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
المحكمة تعرض فيديوهات للمتهمين
وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
اولى جلسات المحاكمة
جانب من عرض الفيديوهات
جلسة محاكمة المتهمين بالاتجار
محامى الدفاع لاتجار البشر
هيئة المحكمة اثناء الجلسة
هيئة المحكمة اثناء عرض الفيديوهات
اولى جلسات المحاكمة
جانب من عرض الفيديوهات
جلسة محاكمة المتهمين بالاتجار
كواليس محاكمة المتهمين داخل الجلسة
محاكمة المتهمين
محامى الدفاع لاتجار البشر
ممثل النيابة داخل الجلسة
هيئة المحكمة اثناء الجلسة
هيئة المحكمة اثناء عرض الفيديوهات
هيئة المحكمة لمحاكمة المتهمين
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