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محافظ الشرقية يدعو المواطنين للمشاركة بالانتخابات الرئاسية لاستكمال بناء مصر

الأربعاء، 14 فبراير 2018 06:47 م
محافظ الشرقية يدعو المواطنين للمشاركة بالانتخابات الرئاسية لاستكمال بناء مصر مؤتمر ائتلاف دعم مصر بالشرقية


الشرقية - إيمان مهنى
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طالب اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، المواطنين بالنزول والمشاركة في الإنتخابات الرئاسية القادمة لإرسال رسالة للعالم بأن شعب مصر لديه من الوعى والحس السياسى بأن يشارك ويدلى بصوته ويختار رئيسه لاستكمال المشاركة فى بناء مصر الجديدة التى يحلم بها الجميع .

 

جاء ذلك فى مؤتمر جماهيري حاشد لائتلاف دعم مصر بقرية السماعنة بمركز فاقوس، بحضور المهندس محمد زكي السويدى، رئيس إئتلاف دعم مصر، والنائب مجدى مرشد، أمين عام الائتلاف، والنائب محمد على يوسف الأمين العام المساعد للائتلاف، والنائب طاهر أبو زيد نائب رئيس الائتلاف، وعدداً من أعضاء نواب إئتلاف دعم مصر بمختلف محافظات الجمهورية .

 

وأشاد محافظ الشرقية بما يقدمة ائتلاف دعم مصر من خدمات تنموية واجتماعية، تعود بالنفع والفائدة على المواطنين وخاصة بالقرى البعيدة لمد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن رئيس ائتلاف دعم مصر طالب بتوفير أرض بكل قرية لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لخلق فرص عمل حقيقية للشباب، للحد من ظاهرة البطالة وتحسين مستوى الدخل ودفع عجلة الاقتصاد .

 

وأكد أن السلطة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تخوض معركة التنمية والبناء والحرب على الإرهاب، وتعمل على تنفيذ عدد من المشروعات القومية العملاقة، والتى تعود بالنفع والفائدة على جميع أبناء محافظات الجمهورية .

 

وخلال كلمته، استعرض المحافظ مشروعات مياة الشرب والصرف الصحى والإسكان، والتى تم الانتهاء من تنفيذها بنطاق دائرة المحافظة، مؤكداً أن الدولة جادة فى تنفيذ كافة المشروعات الخدمية والتي تهم المواطنين.

 

وأعلن المحافظ الموافقة على إنشاء مدينة الزقازيق الجديدة والتي ستقام على مساحة 12 ألف فدان ما بين مدينتي بلبيس والعاشر من رمضان للإستفادة من الظهير الصحراوى والخروج من الحيز الضيق داخل مدينة الزقازيق، وللمساهمة فى تخفيف التكدس والتزاحم داخل المدينة .

 


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