محافظ الاسماعيلية: عرضت على وزير التنمية المحلية كل متطلبات المحافظة





الإسماعيلية – صبرى غانم

قال اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية إننى عرضت على وزير التنمية المحلية كل متطلبات المحافظة فى كافة المجالات، وتم استعراض المشروعات التى تقام على أرض المحافظة، كما أعلن باقى المحافظين كافة المشروعات التى تقام على أرض محافظاتهم.

وأضاف أن خلال انعقاد جلسة الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات المحافظة والتى شملت المشروعات القومية والمركزية والمحلية، إضافة إلى عرض مطالب محافظة الإسماعيلية وبعض القضايا الهامة ومنها مشكلات مشروع الاسكان القومى ومطالب استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والتى تستهدف التوسع فى مد مظلة خدمة هذه المرافق الأساسية للمناطق المحرومة والنائية واستكمال عدد آخر من المشروعات الخدمية.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير التنمية المحلية لجلسة اجتماع اللقاء الإقليمى الرابع لمحافظى محافظات إقليم القناة وشرق الدلتا والذى أقيم بديوان عام محافظة الإسماعيلية فى حضور محافظى الإسماعيلية ودمياط والدقهلية وبورسعيد والشرقية والسويس.

والذى تناول خلاله استعراض ومناقشة الموقف التنفيذى للخطط الاستثمارية لتلك المحافظات والمشروعات الخدمية والتنموية المدرجة بها ومتابعة نسب التنفيذ والتعرف على أى معوقات تعترض سبل تنفيذها وطرح الحلول والمقترحات اللازمة لها بالإضافة إلى التعرف على الرؤى والخطط المستقبلية لتلك المحافظات ووضع أولويات وأسبقيات لتنفيذ المشروعات العاجلة وتبادل الآراء والرؤى والمقترحات.