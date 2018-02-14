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محافظ الإسكندرية يشدد علي رؤساء الأحياء زيادة رفع مستوي الخدمات

الأربعاء، 14 فبراير 2018 07:25 م
محافظ الإسكندرية يشدد علي رؤساء الأحياء زيادة رفع مستوي الخدمات الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية


الإسكندرية جاكلين منير
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عقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اجتماعا موسعا مع رؤساء الأحياء، لمناقشة رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنيين علي مستوي المحافظة، وزيادة الخدمات في قطاعات الكهرباء والنظافة والغاز الطبيعي والرصف والتشجير، والصرف الصحي، وتنظيم الإعلانات، وذلك بحضور اللواء هشام شادي السكرتير العام المساعد للمحافظة.
 
و كلف المحافظ رؤساء الأحياء، بعمل تقرير شامل بشكل دوري عن جميع الأعمال والخدمات التي يقوم بها كل حي في كافة القطاعات الخدمية، مشددا عليهم استمرار رفع الخدمات المقدمة، لتصل إلى المستوي الذي يرضاه المواطنون، والبدء في زيادة الخدمات التي لها أولوية قصوى لهم من الإهتمام بالإنارة العامة ورفع مستوي النظافة وزيادة المساحات الخضراء والتشجير والاهتمام بالميادين الرئيسية، مؤكدا أنه سيتابع بنفسه مدي تقدم تلك الخدمات علي أرض الواقع، ومشيرا إلي أهمية أن يشعر المواطن بالتواجد القوي للدولة.
 
ووجه المحافظ رؤساء الأحياء، بالاستمرار في سماع شكاوي المواطنين وعقد اجتماعات معهم بشكل أسبوعي لتلبية كافة احتياجاتهم، ومتطلباتهم، مؤكدا علي سرعة الاستجابة وحل جميع المشاكل. 
 
 

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