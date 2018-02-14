محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير بلجيكا سبل تطوير التعاون فى السياحة والثقافة

محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير بلجيكا سبل تطوير التعاون فى السياحة والثقافةالأربعاء، 14 فبراير 2018 06:29 م
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير بلجيكا ومدير متحف الفنون البلجيكية
الاسكندريه جاكلين منير
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استقبل الدكتور محمد سلطان، محافظ الاسكندرية، اليوم بمكتبه سبيل دى كارتير ديف سفير بلجيكا بمصر، وعمرو النجار القنصل الفخرى لبلجيكا فى الإسكندرية، وبول دوجردان مدير متحف الفنون الجميلة ببلجيكا، وذلك لبحث سبل تطوير التعاون وتوطيد العلاقات بين الجانبين، خاصة فيما يختص بمجال السياحة والثقافة.
في بداية اللقاء؛ رحب المحافظ بالسفير والوفد المرافق لها على أرض الاسكندرية، مؤكدا أن الاسكندرية مدينة الثقافة والحضارة، وتستحق أن تكون في مصاف المدن السياحية العالمية، نظرا لموقعها الرائع على البحر الأبيض المتوسط، وما تتميز به المحافظة بتوافر العديد من المناطق الأثرية وتاريخها العريق، كما أن بها العديد من المتاحف التى تضم مقتنيات من جميع العصور، وبها مكتبة الإسكندرية فهى بمثابة منارة للعلم، مشيرا أنه يعمل جاهدا لعودة الإسكندرية السياحية للمكانة التى تستحقها بين دول العالم، وكذلك استعداد المحافظة لتقديم كافة الخدمات والتعاون لدعم كافة الأنشطة المتعلقة بتنشيط السياحة.
وأكد سلطان، أن مصر تربطها ببلجيكا علاقات قوية وخاصة في المجال السياحي، موضحا أن المحافظة تعمل علي زيادة نسبة السياحة بها وتطوير كافة وجهاتها السياحية لاستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح، مشيرا إلى أن الاسكندرية تعمل على تنظيم مؤتمر سياحي كبير ومن المقرر له أن يقام فى مارس القادم، كما أن الإسكندرية تربطها علاقات تآخى مع العديد من المدن السياحية العالمية .
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