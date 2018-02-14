محافظ أسيوط: أسعار المبانى بالمحافظة ثانى أغلى عقارات بالشرق الأوسط





اسيوط هيثم البدري

قال المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، إن أسعار العقارات فى المحافظة تعتبر ثانى أغلى عقارات فى منطقة الشرق الأوسط.

وفيما يخص ملف استرداد أراضى الدولة، أشار محافظ أسيوط فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إلى أن استرداد أملاك الدولة كان بتوجيه من رئيس الجمهورية فى شهر مايو، وكان أعطانا مهلة لمدة أسبوعين لحصر هذه التعديات، وحددنا أكثر من 130 ألف فدان، وكنا ننتظر قانون فى هذا الشأن، وصدر القانون 144 لسنة 2017، ومؤخرا اللائحة التنفيذية للقانون فى منتصف شهر ديسمبر، وتم إرساله لنا وعقد اجتماع مجلس محافظين، وتم التوجية بتنفيذ اللائحة التنفيذية للقانون، ووضع هذا القانون آلية للتعامل مع هذه الأراضى، من ضمنها تشكيل لجان فى كل مركز ولجنة عليا على مستوى المحافظة لبحث كيف التعامل مع هذه الأراضى.

وقال إن محافظة أسيوط بها مشروعات قومية مباشرة، وهى أول محافظة فى الخطة العاجلة للكهرباء، وتم إنشاء محطة غرب أسيوط للكهرباء بقدرة 1500 ميجاوات، كما تم إنشاء وحدات إسكان اجتماعى بالمحافظة فضلا عن مدينة ناصر التى كانت حلما وأصبحت حقيقة، وبالرغم من أنه كان مخطط لها مسبقا باسم "الهضبة"، إلا أن التخطيط كان على مساحة 3600 فدان تجمع عمرانى لكن اليوم فى مدينة ناصر تجمعين يزيد عن 6000 آلاف فدان.