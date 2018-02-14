مجلس الدوما الروسى يكرم المستشار الثقافى المصرى فى موسكو





كتب مؤمن مختار

كرم مجلس الدوما الروسى "البرلمان"، متمثلا فى ألكسندر سوسلونوف عضو البرلمان ومسئول لجنة العمل الاجتماعى؛ الدكتور أسامة السروى، النحات المصرى والمستشار الثقافى للسفارة المصرية فى موسكو.

وسلم مجلس الدوما الروسى شهادة تقدير للدكتور اسامة السروى، تقديرا لجهوده فى إذكاء الحوار الثقافى بين مصر وروسيا.

جرى التكريم على هامش افتتاح تمثال الزعيم جمال عبد الناصر احتفالاً بمرور مائة عام على ميلاده بمعهد الاستشراق التابع لاكادمية العلوم الروسية بالعاصمة موسكو، بالإضافة إلى ذلك، منح اتحاد الكتاب الروس ميدالية بوشكين خلال فعاليات الاحتفال، حيث قام فيتشسلاف كالينين عضو اتحاد الكتاب فى روسيا بتقليد الميدالية للدكتور أسامة السروى.