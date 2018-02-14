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الأربعاء، 14 فبراير 2018 05:17 م
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متحدث الكنيسة الكاثوليكية: "أمى علمتنى إنى مينفعش أسأل حد عن دياتنه"

الأربعاء، 14 فبراير 2018 05:15 م
متحدث الكنيسة الكاثوليكية: "أمى علمتنى إنى مينفعش أسأل حد عن دياتنه" الأب رفيق جريش المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية


وائل ربيعى
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أكد الأب رفيق جريش، المتحدث الرسمى للكنيسة الكاثوليكية، أنه تعلم على يد والدته عدم التفرقة بين الناس، قائلا: "أمى علمتنى إنى مينفعش أسأل حد عن دياتنه، ومفيش فرق بين مسلم ومسيحى".  

 

وأضاف جريش، بكلمته خلال اللقاء المفتوح بينه وبين طلاب جامعة القاهرة بقاعة أحمد لطفى السيد اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والكاتب الصحفى حمدى رزق، أنه قرأ كتاب "فى محبة الأقباط" كأى مواطن مصرى ليس مسلما أو مسيحيا، موضحا أن الكتاب يتميز بعمق الفكرة وسلامة التعبير،  كما أن أجمل ما فيه أنه ليس عاطفيا لكنه وثق كل الفتن الطائفية خلال 7 سنوات عجاف مرت بها مصر بعد ثورة يناير.

 

وتابع جريش، :"الكتاب ينم عن وعى كامل بالوطن والأقباط"، لافتا إلى أن المشكلة فى مصر أنه لا أحد يعرف شيئا عن الآخر، موضحا أن الكتاب تعرض لمشكلة الإرهاب والمؤامرات الخارجية التى تعانى منها مصر، وأن الكتاب تعرض لقانون بناء الكنائس وضرورة الانطلاق نحو المواطنة وأن يكون البناء مثل أى بناء آخر يتعلق بالعمران، وكذلك النظر إلى قانون الأحوال الشخصية للمساجد.

 

 


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جامعة القاهرة

المواطنة

الكنيسة الكاثوليكية



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