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الأربعاء، 14 فبراير 2018 07:30 م
خالد صلاح
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مبيعات التجزئة الأمريكية تسجل أكبر انخفاض فى 11 شهرا

الأربعاء، 14 فبراير 2018 05:18 م
مبيعات التجزئة الأمريكية تسجل أكبر انخفاض فى 11 شهرا ترامب


رويترز
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هبطت مبيعات التجزئة فى الولايات المتحدة على غير المتوقع فى يناير كانون الثانى مع خفض الأسر مشترياتها من السيارات ومواد البناء.

 

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مبيعات التجزئة انخفضت 0.3 % الشهر الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ فبراير 2017 . وعدلت الوزارة البيانات لشهر ديسمبر لتظهر استقرار المبيعات بدلا من زيادة قدرها 0.4 % فى القراءة الأولية.

 

وكان خبراء اقتصاديون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا أن ترتفع مبيعات التجزئة 0.2 % فى يناير.

 

وعلى أساس سنوى صعدت مبيعات التجزئة 3.6 % فى يناير.

 

ومع استبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، استقرت مبيعات التجزئة الشهر الماضى بعد انخفاض بلغ 0.2 % فى ديسمبر.

 

وتراجعت مبيعات السيارات 1.3 % فى يناير بعد انخفاضها 0.1 % فى الشهر السابق بينما هبطت مبيعات مواد البناء 2.4 %، وهو أكبر هبوط منذ أبريل 2016 .

 

 


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