ماذا قالت شركات البترول العالمية عن خطة مصر للتحول لمركز إقليمى للطاقة؟





كتب أحمد أبو حجر

قال ماوريتسيو كوراتيلا نائب الرئيس التنفيذى لشركة إديسون الإيطالى، إن مصر لديها من الإمكانيات التى تمكنها من التحول الى مركز إقليمى للطاقة حيث لديها البنية تحتية لإسالة الغاز الطبيعى وتصديره للخارج.

وقال كيث ايلوت، نائب الرئيس التنفيذى لشركة نوبل انرجى، إن مصر مؤهلة للتحول إلى مركز إقليمى من خلال بنيتها الأساسية من خلال خطوط الغاز الممتدة وحدات الإسالة المطلة على البحر المتوسط.

وأضاف أن هناك نموا فى السوق المصرى ونسعى إلى أن نكون جزءا من السوق المصرى، متابعا أعتقد أن مصر تحقق تقدمًا كبيرا فى تحرير سوق الطاقة للسماح لمنتجى الطاقة بدخول السوق المحلي، إضافة إلى أنها تقوم بجهود جيدة فى مجال التعاون العابر للحدود كما هو الحال مع قبرص، حيث إنها قد نجحت بشكل كبير فى جذب رأس المال المخاطر وخلق بيئة تنافسية لهذا النوع من رأس المال.

من جانبه قال جيريمى وير، الرئيس التنفيذى لشركة ترافيجور، " أعتقد أن مصر لديها احتياطيات كبيرة من الغاز وأن انتاجها قد ارتفع بشكل كبير، وأرى أن مصر ستتحول ليس فقط إلى مستورد أو مصدر للغاز ولكن إلى أحد أهم مصادر الغاز فى شرق المتوسط، بالاضافة الى إن مصر هى مكان ممتاز ومثالى لكى تصبح منصة عالمية للغاز. أعتقد أن سوق الغاز المسال هو سوق متطور وآلية التسعير فيه متغيرة ومرنة".