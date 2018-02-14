"كريم" تحارب الزحام بأحدث الإضافات لتطبيقها وتطلق "Bikes"





أعلنت كريم، الشركة الرائدة فى حجز السيارات الخاصة عبر تطبيق الهاتف الذكى فى المنطقة، عن آخر الإضافات لتطبيقها الذكى - الإسكوتر والدراجات النارية تحت اسم "Bike" كوسيلة مواصلات جديدة وسريعة ضمن شبكتها فى مدن القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة، بما يعد أحدث إضافة لباقة خدمات الشركة الهادفة لمساعدة الركاب فى السوق المحلي على مواجهة الازدحام بشوارع تلك المدن والوصول إلي وجهاتهم بأسرع طريقة وأكثرها توفيراً.

فى محاولة منها لتسهيل حياة الناس في المناطق التي تعمل بها الشركة ؛ وهو أحد أهداف الشركة الأساسية التي تلتزم بها، حرصت كريم على تصميم عملياتها التشغيلية كى تلائم الاحتياجات المحلية والطبيعة السكانية لكل مدينة ومجتمع تعمل به. تمثل المواصلات إحدى أهم التحديات التى تواجه ملايين المواطنين يومياً في مصر و خاصة في هذه المدن التي تتميز بالازدحام الشديد. فمن خلال إطلاق خدمة الدراجات النارية الجديدة، فإنّ كريم تمنح عملاءها وسيلة انتقال سريعة واقتصادية وممتعة دون استهلاك وقت طويل في الطريق و بالتالي وسيلة مناسبة للمشاوير القصيرة و القضاء علي القلق الناتج عن الوقت المفقود أو عدم الوصول في الوقت المطلوب.

يقول رامي كاطو- المدير التنفيذي لشركة كريم مصر : "إنّ تلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا في المدن التي نعمل بها يمثل أهم أولوياتنا في كريم. يُعتبرهدفنا في جعل حياة الناس أكثر سهولة أهم حافز لنا كي نقدم حلولاً مبتكرة للتغلب على التحديات المرتبطة بالمواصلات في مصر. وبعد إطلاق خدمة “Bike” في القاهرة والإسكندرية وطنطا، تواصل كريم ريادتها في تطوير قطاع المواصلات بالسوق المصري. إننا نستهدف الوصول إلى آلاف الكابتن للعمل بتلك الفئة بحلول النصف الاول لعام 2018، من أجل خلق المزيد من الوظائف لآلاف المصريين خلال الفترة القادمة."

وسيعمل الحل الجديد الذي أطلقته كريم على تخفيض تكاليف الانتقال في المدن الثلاث بنسبة تصل إلى 35% مقارنة بالرحلات التقليدية. في الوقت نفسه، بلغ عدد كباتن الإسكوتر والدراجات النارية في كريم أكثر من 4000 كابتن بمعدل نمو أسبوعي 55%.

و الجدير بالذكر ان في سبتمبر 2016، قامت كريم بدمج سيارات التاكسي الأبيض ضمن شبكتها بالقاهرة الكبرى والغردقة، وفي خلال ثلاث سنوات فقط منذ دخولها السوق المصري، تمكنت كريم من توسيع نطاق أعمالها لتشمل 14 مدينة مصرية وأكثر من 100,000 كابتن حيث تمكنت الشركة من إنجاز ملايين الرحلات لأكثر من 3 ملايين مستخدم منذ انطلاق خدماتها في السوق المصري عام 2014. وتستهدف كريم للتوسع في كل مدن مصرو اضافتهم لشبكتها.