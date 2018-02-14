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قائد عسكرى ليبى يشكل غرفة أمنية لدعم تقدم القوات المسلحة نحو درنة

الأربعاء، 14 فبراير 2018 12:31 ص
قائد عسكرى ليبى يشكل غرفة أمنية لدعم تقدم القوات المسلحة نحو درنة الجيش الليبى


كتب أحمد جمعة
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عقد آمر مجموعة عمليات عمر المختار، اللواء سالم الرفادى، أمس الثلاثاء، اجتماعًا مع مدراء أمن طوق درنة، ومدراء جهازى الأمن الداخلى والخارجى، والاستخبارات العسكرية ومكافحة الإرهاب والشرطة العسكرية.

 

وقالت وكالة "وصلة" الليبية، إن الاجتماع ناقش الاستعدادات المواكبة لعملية دخول القوات المسلحة إلى مدينة درنة.

 

وخلص الاجتماع إلى إنشاء غرفة أمنية مشتركة تتولى تأمين وتغطية القوة العسكرية التى تتقدم نحو مدينة درنة.

 

وصدرت تعليمات اللواء الرفادى بتسليح الغرفة الأمنية، معطيًا إشارة بدء عملية واسعة لجمع التحريات وتنشيط المصادر داخل مناطق اختصاص عمليات عمر المختار.

 


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