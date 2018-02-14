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فيديو.. 20 مصاباً فى إطلاق نار بمدرسة فى فلوريدا الأمريكية

الأربعاء، 14 فبراير 2018 10:24 م
فيديو.. 20 مصاباً فى إطلاق نار بمدرسة فى فلوريدا الأمريكية جانب من الحادث


كتب عبد الوهاب الجندى
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قالت وسائل إعلام أمريكية، إن أكثر من 20 شخصًا أصيبوا في عملية إطلاق النار الجاري الآن فى مدرسة ثانوية فى ولاية فلوريدا الأمريكية.

ونشرة شبكة CBS News، شريط فيديو يظهر حالة من الفزع والخوف والهرب من الرصاص الذى أطلقه شخص ملثم، لدى الطلاب الباقين في المدرسة، مع انتشار مكثف لقوات الشرطة.

 


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