فيديو.. 20 مصاباً فى إطلاق نار بمدرسة فى فلوريدا الأمريكية

فيديو.. 20 مصاباً فى إطلاق نار بمدرسة فى فلوريدا الأمريكيةالأربعاء، 14 فبراير 2018 10:24 م
جانب من الحادث
كتب عبد الوهاب الجندى
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قالت وسائل إعلام أمريكية، إن أكثر من 20 شخصًا أصيبوا في عملية إطلاق النار الجاري الآن فى مدرسة ثانوية فى ولاية فلوريدا الأمريكية.
ونشرة شبكة CBS News، شريط فيديو يظهر حالة من الفزع والخوف والهرب من الرصاص الذى أطلقه شخص ملثم، لدى الطلاب الباقين في المدرسة، مع انتشار مكثف لقوات الشرطة.
MORE: Aerial footage above Marjory Stoneman Douglas High School shows students running from grounds of campus after authorities respond to report of shooting in Parkland, Florida https://t.co/1Y5NBGZMdE pic.twitter.com/D62xmQxo9K— CBS News (@CBSNews) February 14, 2018
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