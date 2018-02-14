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فيديو وصور .. عيد الحب بكفر الشيخ دبدوب وهدايا وتمشية على شط النيل

الأربعاء، 14 فبراير 2018 11:01 م
فيديو وصور .. عيد الحب بكفر الشيخ دبدوب وهدايا وتمشية على شط النيل هدابا عيد الحب


كفرالشيخ – محمد سليمان
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شهدت محلات بيع الهدايا بمحافظة  كفر الشيخ،  إقبال المواطنين على شراء الهدايا للإحتفال بعيد الحب، وتنوعت الهدايا هذا العام  مابين زجاجات العطور، وشراء الهدايا من الفضة ، والبلورات ، والعرائس ، واستغنى عدد كبير من الفتيات والشباب عن الدباديب ، وأكثر المحال التي توافد عليها الشباب والفتيات لشراء الهدايا في شارع النبوي المهندس ، والخليفة المأمون بمدينة كفر الشيخ وكذلك على المحال بمدن المحافظة منها مدينة فوه ، ودسوق وتتراوح أعمار المشترين من عمر 16 سنة إلى 48 سنة وتحتل السيدات المرتبة الأولى فى الشراء هذا العام وخاصة الفتيات .

وقال  أحمد عبدالخالق ، صاحب محل بيع هدايا بشارع نبوي المهندس ، توافد عدد كبير من الفتيات والشباب وبعض المتزوجين من الرجال والسيدات لشراء هدايا  " عيد الحب " وأغلب الهدايا فضة وبلورات ، وعطور ، وقل الإقبال على الدباديب الكبيرة  بعكس  الإقبال على الدباديب الصغيرة .

وأضاف أحمد مسعد ، بائع هدايا ،ل " اليو السابع " ،أن أغلب المقبلين على شراء الهدايا من الفتيات ، والهدايا التي تفضلها الفتاة دباديب صغيرة وعطور ، أما الشاب يقدم لمحبوته سلسلة من فضة وبلورات ، مشيراً إلى أن اختلف الاقبال هذا العام عن بقية الأعوام السابقة فقل اقبال عن الأعوام السابقة .

وأكد هشام بسيوني ، من أهالي كفر الشيخ ، الإحتفال بعيد الحب بكفر الشيخ تنوع من مدينة لأخرى ومن أسرة لأخرى، فهناك من اتجه لشراء الهدايا ، دباديب، وعطور، وبلورات، وهدايا من فضة "خواتم وسلاسل" ، ومنهم الأهالي اتجه لقضاء الليلية في نزهه على نهر النيل بدسوق وفوه بحديقة الاسرة والطفولة وحديقة العائلات، وبحديقة صنعاء بكفر الشيخ  .

وأضافت سعاد محمد عبدالله ، ربة منزل " أنها نزلت لشتري دبدوب هدية ، تقدمه لزوجها ، لأنها تحبه فهو دائماً يشترى لها هدايا فى عيد ميلادها ، و كل يوم يمر وهي معه في حب.

وأضاف محمد فتح الله علي ، مهندس معماري ، خرج من نجلته الصغرى ليشتري هديه لزوجته ، وفضل شراء عطور ودبدوب ، وباكو ورد ، وتورته ليحتفل  بعيد الحب ، مؤكداً أنه مر على زواجه 4 أعوام مروا بالنسبة له كأنهم 4 أيام فقط ، وتمنى أن يحفظ الله له زوجته .

 

عيد الحب بكفر الشيخ
عيد الحب بكفر الشيخ

 

شراء الهدايا المتنوعه
شراء الهدايا المتنوعه

 

الإتجاه لشراء البلورات
الإتجاه لشراء البلورات

 

الاقبال على شراء الهدايا
الاقبال على شراء الهدايا

 

ترافق والدها لشراء الهدايا
ترافق والدها لشراء الهدايا

 

الاقبال على شراء الهدايا
الاقبال على شراء الهدايا

 

جانب من اقبال الشباب على شراء الهدايا
جانب من اقبال الشباب على شراء الهدايا

 

جانب من اقبال الشباب على شراء الهدايا
جانب من اقبال الشباب على شراء الهدايا

 


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