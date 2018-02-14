فيديو وصور .. عيد الحب بكفر الشيخ دبدوب وهدايا وتمشية على شط النيل





كفرالشيخ – محمد سليمان

شهدت محلات بيع الهدايا بمحافظة كفر الشيخ، إقبال المواطنين على شراء الهدايا للإحتفال بعيد الحب، وتنوعت الهدايا هذا العام مابين زجاجات العطور، وشراء الهدايا من الفضة ، والبلورات ، والعرائس ، واستغنى عدد كبير من الفتيات والشباب عن الدباديب ، وأكثر المحال التي توافد عليها الشباب والفتيات لشراء الهدايا في شارع النبوي المهندس ، والخليفة المأمون بمدينة كفر الشيخ وكذلك على المحال بمدن المحافظة منها مدينة فوه ، ودسوق وتتراوح أعمار المشترين من عمر 16 سنة إلى 48 سنة وتحتل السيدات المرتبة الأولى فى الشراء هذا العام وخاصة الفتيات .

وقال أحمد عبدالخالق ، صاحب محل بيع هدايا بشارع نبوي المهندس ، توافد عدد كبير من الفتيات والشباب وبعض المتزوجين من الرجال والسيدات لشراء هدايا " عيد الحب " وأغلب الهدايا فضة وبلورات ، وعطور ، وقل الإقبال على الدباديب الكبيرة بعكس الإقبال على الدباديب الصغيرة .

وأضاف أحمد مسعد ، بائع هدايا ،ل " اليو السابع " ،أن أغلب المقبلين على شراء الهدايا من الفتيات ، والهدايا التي تفضلها الفتاة دباديب صغيرة وعطور ، أما الشاب يقدم لمحبوته سلسلة من فضة وبلورات ، مشيراً إلى أن اختلف الاقبال هذا العام عن بقية الأعوام السابقة فقل اقبال عن الأعوام السابقة .

وأكد هشام بسيوني ، من أهالي كفر الشيخ ، الإحتفال بعيد الحب بكفر الشيخ تنوع من مدينة لأخرى ومن أسرة لأخرى، فهناك من اتجه لشراء الهدايا ، دباديب، وعطور، وبلورات، وهدايا من فضة "خواتم وسلاسل" ، ومنهم الأهالي اتجه لقضاء الليلية في نزهه على نهر النيل بدسوق وفوه بحديقة الاسرة والطفولة وحديقة العائلات، وبحديقة صنعاء بكفر الشيخ .

وأضافت سعاد محمد عبدالله ، ربة منزل " أنها نزلت لشتري دبدوب هدية ، تقدمه لزوجها ، لأنها تحبه فهو دائماً يشترى لها هدايا فى عيد ميلادها ، و كل يوم يمر وهي معه في حب.

وأضاف محمد فتح الله علي ، مهندس معماري ، خرج من نجلته الصغرى ليشتري هديه لزوجته ، وفضل شراء عطور ودبدوب ، وباكو ورد ، وتورته ليحتفل بعيد الحب ، مؤكداً أنه مر على زواجه 4 أعوام مروا بالنسبة له كأنهم 4 أيام فقط ، وتمنى أن يحفظ الله له زوجته .



عيد الحب بكفر الشيخ



شراء الهدايا المتنوعه



الإتجاه لشراء البلورات



الاقبال على شراء الهدايا



ترافق والدها لشراء الهدايا



الاقبال على شراء الهدايا



جانب من اقبال الشباب على شراء الهدايا