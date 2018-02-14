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فتوى مجلس الدولة: استحقاق الصحفية الأرملة نصيبا بمعاش والدها من تاريخ وفاة زوجها

الأربعاء، 14 فبراير 2018 04:21 م
فتوى مجلس الدولة: استحقاق الصحفية الأرملة نصيبا بمعاش والدها من تاريخ وفاة زوجها نقابة الصحفيين


كتب أحمد عبد الهادى
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صرح المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، بأن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة اليوم الاربعاء برئاسة  المستشار يحيى دكرورى النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، انتهت إلى استحقاق الصحفية التى ترملت نصيباً فى المعاش المستحق عن والدها بدءًا من تاريخ الترمل.

ويكون البدء فى الصرف من الشهر التالى لنقل قيدها إلى جدول غير المشتغلين، وأنها بنقل قيدها إلى جدول غير المشتغلين يتوفر في شأنها مناط الصرف لتركها مزاولة مهنة الصحافة .

 

 

 

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