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فتح 49 منفذًا اليوم لبيع السلع الغذائية بالعريش وبئر العبد بأسعار مخفضة

الأربعاء، 14 فبراير 2018 04:14 ص
فتح 49 منفذًا اليوم لبيع السلع الغذائية بالعريش وبئر العبد بأسعار مخفضة منافذ بيع المواد الغذائية - أرشيفية


شمال سيناء - محمد الحر
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أعلنت محافظة شمال سيناء، فى بيان لها اليوم الأربعاء، أنه فى إطار التنسيق مع الجهات المعنية المختلفة للمساعدة بتوفير المواد الغذائية فى الأسواق ستفتح اليوم منافذ متحركة لبيع المنتجات الغذائية بأسعار منخفضة فى بعض المدن والقرى.

 

 وأشار البيان، إلى إنه فى مدينة العريش سيفتح 25 منفذًا متنقلاً بأحياء "المساعيد، الصفا، الزهور، الفواخرية، شارع البحر، أبو صقل، الضاحيه، الأمل والكرامة، الريسة"، بالإضافة إلى 3 منافذ بقرية الميدان ومنفذين بقرية السكاسكة .

 

 وفى مدينة بئر العبد ستفتح 10 منافذ، بجانب 19 منفذًا بقرى المركز، موزعة كالتالى: "بالوظة 2 منفذ، رمانة 3 منافذ، رابعة 3 منافذ، نجيلة 3 منافذ، التلول 3 منافذ، الروضة 4 منافذ".

 

وحسب بيان محافظة شمال سيناء، فإن المواد الغذائية المتوفره بالمنافذ هى: "لحوم، فراخ، عدس، زيت، سكر، أرز، مكرونة، دقيق، شاى، سمن، الجبن بأنواعه، بصل، طماطم، برتقال، بسلة، بطاطس، خيار".

 


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منافذ بيع مواد غذائية

العريش

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