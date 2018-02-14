video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 فبراير 2018 05:15 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

غادة والى: صندوق نظام تأمين الأسرة يقدم نفقة لـ 311 ألف مستحق

الأربعاء، 14 فبراير 2018 04:12 م
غادة والى: صندوق نظام تأمين الأسرة يقدم نفقة لـ 311 ألف مستحق مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة لبنك ناصر الاجتماعي


كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

عقد مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة لبنك ناصر الاجتماعى، اجتماعا برئاسة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة بنك ناصر،  لاعتماد القوائم المالية للصندوق والإيضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهى في 30/6/2017 .

وصرحت والى أن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى حماية الأسرة المصرية من خطر امتناع المحكوم عليه بأداء النفقات والأجور عن أدائها؛ حيث يقوم بنك ناصر الاجتماعي بالصرف ل311 ألف مستحق منهم 250 ألف ابنا وابنة مستحقين للنفقة

.
وأوضحت الوزيرة أن النفقة يستحقها كل من الزوجة المهجورة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين في حالة عقوق الأبناء وتصرف من موارد صندوق نظام تأمين الأسرة، مشيرة إلى  إن رصيد المنصرف من الصندوق 2 مليار و410 ملايين جنيه لعدد 188580 ألف حكم صادر بالنفقات والأجور وما في حكمها استفاد منها 311 ألف مستفيد .

وقد ناقش مجلس الإدارة في اجتماعه مساء أمس مقترحا بتعديل تشريعي لحرمان مديني النفقة من الخدمات الحكومية ولتحقيق الاستدامة لموارد الصندوق  في ظل الزيادة المضطردة في عدد الأحكام الخاصة بالنفقة سنويا.

وأكدت والي أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات منها تحريك عدد34057 جنحة ضد مديني النفقة طبقا لنص المادة 293 عقوبات وذلك بهدف زيادة موارد الصندوق لمواجهة التزايد في عدد الأحكام التي تقدم للتنفيذ عن طريق الصندوق.

وللزيادة في فاعلية إجراءات التحصيل، قالت والي إنه تم إدراج عدد 113308 مدين نفقة على قاعدة بيانات شركة الاستعلام الائتماني (i- score  ) وتم إرسال 19568 رسالة نصية على برامج الاندرويد إلى مديني النفقة وذلك لحثهم على السداد.

وفى إطار التيسير على مستحقي النفقة، أعلنت  وزيرة التضامن الاجتماعي أنه  تم استصدار  68665 بطاقة ATM لصرف مستحقاتهم من خلال ماكينات الصارف الآلي الخاصة بالبنك أو بالبنوك الأخرى وذلك من إجمالي 450 ألف بطاقة ATM أصدرت لجميع عملاء البنك؛ ويضاف لتلك الخدمات تدشين خدمة صرف مستحقات النفقة بواسطة المحمول وذلك بالتعاون مع جميع شركات الاتصالات العاملة في هذا المجال وقد تم البدء في تسجيل الطلبات لراغبي الحصول على تلك الخدمة الاختيارية اعتبارا من بداية نوفمبر 2017 و تم تسجيل عدد 10580 طلب صرف بموجب هذه الخدمة وتم الصرف فعليا لعدد 7604 مستفيدة بإجمالي محفظة 3067100 جنيه وتم الصرف من خلال فروع ومنافذ تلك الشركات المنتشرة جغرافيا على مستوى الجمهورية والبالغ عددها ما يزيد عن 5000 منفذ.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

معسكر ثقافى ورياضى للأطفال بلا مأوى برعاية التضامن الاجتماعى

التضامن

تأمين الأسرة

نفقة



لا تفوتك
تعرف على السرعات المقررة بمحاور القاهرة والجيزة بعد حملات الرادار الجديدة

تعرف على السرعات المقررة بمحاور القاهرة والجيزة بعد حملات الرادار الجديدة

وزير المالية: نجرى محادثات مع بنوك أوروبية لطرح سندات باليورو

وزير المالية: نجرى محادثات مع بنوك أوروبية لطرح سندات باليورو

الرياضة المصرية اليوم ..الزمالك يستضيف وادى دجلة فى افتتاحية الجولة الـ24 للدوري.. الاتحاد يلاقى الداخلية.. المقاصة يبحث عن "الخواجة".. ناشئو اليد فى مواجهة تونس والمغرب.. وثالث أيام البطولة العربية للسلاح بمصر

الرياضة المصرية اليوم ..الزمالك يستضيف وادى دجلة فى افتتاحية الجولة الـ24 للدوري.. الاتحاد يلاقى الداخلية.. المقاصة يبحث عن "الخواجة".. ناشئو اليد فى مواجهة تونس والمغرب.. وثالث أيام البطولة العربية للسلاح بمصر

القوات المسلحة تعلن تنظيم 563 كمينا ودورية أمنية غير مدبرة تزامنا مع العملية سيناء.. البيان السابع يؤكد القضاء على 15 تكفيريا والعثور على مركز إرسال للعناصر الإرهابية وأجهزة اتصال بالأقمار الصناعية.. فيديو وصور

القوات المسلحة تعلن تنظيم 563 كمينا ودورية أمنية غير مدبرة تزامنا مع العملية سيناء.. البيان السابع يؤكد القضاء على 15 تكفيريا والعثور على مركز إرسال للعناصر الإرهابية وأجهزة اتصال بالأقمار الصناعية.. فيديو وصور

الأهلى يصرف مليونًا و600 ألف جنيه مقدم عقود الصفقات الجديدة

الأهلى يصرف مليونًا و600 ألف جنيه مقدم عقود الصفقات الجديدة

لو بتعملى رجيم 3 مشروبات ما تستغنيش عنهم لفقدان الوزن

لو بتعملى رجيم 3 مشروبات ما تستغنيش عنهم لفقدان الوزن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة