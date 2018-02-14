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عباس شومان والسيد نصر يتفقدان معهد فتيات كفر الشيخ ويعقدان حوارا مجتمعيا

الأربعاء، 14 فبراير 2018 01:00 ص
عباس شومان والسيد نصر يتفقدان معهد فتيات كفر الشيخ ويعقدان حوارا مجتمعيا الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف


كفر الشيخ – محمد سليمان
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يتفقد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، واللواء سيد نصر، محافظ كفر الشيخ، والشيخ أشرف النجار، مدير المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ، معهد فتيات كفر الشيخ الإعدادى والثانوى.

كما يشهد شومان، ومحافظ كفر الشيخ، حوارا مجتمعيا، بالمركز الثقافى بمحافظة كفر الشيخ، تحت عنوان "شباب مصر.. آمال وطموحات"، فى تمام الحادية عشر صباحا، بالمركز الثقافى بكفر الشيخ، تنفيذًا لتوصيات مؤتمر الشباب الأول الذى عقد بشرم الشيخ "نحو مستقبل أفضل للشباب"، بالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة.

ويضمن برنامج الحوار المجتمعى كلمة للطالبة إيمان كلبوش رئيس إتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ، وشعبان شوقى أمين اتحاد طلاب كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، وكلمه القمص بطرطى بطرس بسطوروس، رئيس بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، وكلمة لوكيل الأزهر، ومحافظ كفر الشيخ، يعقبها بدء فعاليات الحوار مع الشباب.

قال أشرف صحصاح، عضو بيت العائلة المصرية، لـ"اليوم السابع" إن المحافظ ووكيل الأزهر، سيتفقدان مقر بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، وسيعقدان الحوار المجتمعى الذى يعُقد بحضور الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، واللواء سيد نصر، محافظ كفر الشيخ، وأعضاء بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، سيدور حول محاربة الإرهاب، وتأييد القيادة السياسية وقواتنا المسلحة فى حربهم لإنهاء معاقل الإرهاب فى سيناء .


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