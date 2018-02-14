عامل يقتل ربة منزل لسرقتها ويضع جثتها على كرسى معاقين للتخلص منها بالساحل





كتب كريم صبحى

تباشر نيابة الساحل التحقيق مع عامل بتهمة قتل ربة منزل عقب تسلله للشقة فى محاولة لسرقتها، إلا أنها فور اكتشافها أمره تخلص منها.

وكشفت تحقيقات أحمد رضا وكيل أول نيابة الساحل، أن المتهم 30 سنة عامل سرق المجنى عليه 62 ربة منزل وعندما حاولت مقاومته والاستغاثة بالمواطنين تعدى عليها بالضرب باستخدام "حجر" على رأسها أودت بحياتها.

البداية عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة الساحل أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بشارع الترعة الغربى ، من ضبط المتهم أثناء قيامه بدفع كرسى متحرك ( خاص بالمعاقين ) محمل بجثة المجنى عليها وبالكشف عليها تبين أنها مقتولة ومصابة بكدمات بالوجه وسحجات بالرقبة وجرح قطعى بالرأس .

وبمواجهته أعترف بالاعتداء عليها باستخدام " حجر " إثر مشادة بينهما مما أدى إلى وفاتها وأستولى على قرطها الذهبى ومبلغ مالى وهاتفها المحمول وأنه كان فى طريقه للتخلص من جثتها وأرشد عن المسروقات والآداه المستخدمة فى ارتكاب الواقعة