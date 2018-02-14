video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 فبراير 2018 06:00 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

عاطل يقتل سائق ويفصل رأسه عن جسده لسرقة "توك توك" بالصف

الأربعاء، 14 فبراير 2018 05:30 م
عاطل يقتل سائق ويفصل رأسه عن جسده لسرقة "توك توك" بالصف جثة - أرشيفية


كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بقتل سائق لسرقة الـ"توك توك" الخاص به بالصف، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، وذكر أنه فصل رأس المجنى عليه عن جسده، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مركز شرطة الصف بلاغا يفيد القبض على أحد الأشخاص بحوزته "توك توك" مسروق بمنطقة زراعية بقرية الشرفا، فانتقل الرائد مروان الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة الصف إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بقتل صاحب الـ"توك توك" الذى بحوزته.

وأرشد المتهم عن مكان الجثة، حيث تم العثور عليها بدون رأس، وذكر المتهم أنه فصل رأسه، وأرشد عن مكان تخلصه من الرأس بمكان مجاور للجثة، كما أرشد عن السكين المستخدم فى الجريمة.

وأضاف المتهم أنه تعاطى أقراص مخدرة، وقرر سرقة توك توك، فتوجه إلى موقف التوك توك الخاص بقرية الشوبك، واستدرج المجنى عليه بحجة توصيله، وانتهز فرصة مرورهما بمنطقة زراعية وسدد له عدة طعنات، ثم فصل رأسه عن جسده، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. تفاصيل جريمة قتل سائق لزوجته بسبب خلافات أسرية فى مصر القديمة

اخبار الحوادث

قتل سائق توك توك

سرقة توك توك

الصف

امن الجيزة



لا تفوتك
السفير السعودى: لا علاقة للمملكة بالدعوات الوهمية عن الفوز برحلات حج أو عمرة

السفير السعودى: لا علاقة للمملكة بالدعوات الوهمية عن الفوز برحلات حج أو عمرة

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة السبت المقبل تصل لحد السيول على جنوب الصعيد

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة السبت المقبل تصل لحد السيول على جنوب الصعيد

5 قنابل موقوتة أمام حسام البدرى.. شريف إكرامى وحلم كأس العالم.. حسام غالى ينتظر ظهوره الأول بعد العودة.. جاهزية مروان وصلاح محسن مع تألق أزارو.. أيمن أشرف يخشى الدكة.. ومصير حمودى مع الأهلى

5 قنابل موقوتة أمام حسام البدرى.. شريف إكرامى وحلم كأس العالم.. حسام غالى ينتظر ظهوره الأول بعد العودة.. جاهزية مروان وصلاح محسن مع تألق أزارو.. أيمن أشرف يخشى الدكة.. ومصير حمودى مع الأهلى

"التعليم" تنتهى من مقترح جدول الثانوية العامة.. رئيس الامتحانات: عرضه على أولياء الأمور نهاية الشهر الجارى.. ويؤكد: "هنريح الطلاب ونراعى ترتيب المواد مع إجازة عيد الفطر".. والأهالى: سنرسل أكثر من مقترح للوزارة

"التعليم" تنتهى من مقترح جدول الثانوية العامة.. رئيس الامتحانات: عرضه على أولياء الأمور نهاية الشهر الجارى.. ويؤكد: "هنريح الطلاب ونراعى ترتيب المواد مع إجازة عيد الفطر".. والأهالى: سنرسل أكثر من مقترح للوزارة

استطلاع ميرور: محمد صلاح هداف الدورى الإنجليزى هذا الموسم

استطلاع ميرور: محمد صلاح هداف الدورى الإنجليزى هذا الموسم

جهاز كشف الحب.. اختبار طبى يكشف عن "المشاعر الحقيقية" بحلول 2028

جهاز كشف الحب.. اختبار طبى يكشف عن "المشاعر الحقيقية" بحلول 2028

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة