عاطل يقتل سائق ويفصل رأسه عن جسده لسرقة "توك توك" بالصف





كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بقتل سائق لسرقة الـ"توك توك" الخاص به بالصف، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، وذكر أنه فصل رأس المجنى عليه عن جسده، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مركز شرطة الصف بلاغا يفيد القبض على أحد الأشخاص بحوزته "توك توك" مسروق بمنطقة زراعية بقرية الشرفا، فانتقل الرائد مروان الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة الصف إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بقتل صاحب الـ"توك توك" الذى بحوزته.

وأرشد المتهم عن مكان الجثة، حيث تم العثور عليها بدون رأس، وذكر المتهم أنه فصل رأسه، وأرشد عن مكان تخلصه من الرأس بمكان مجاور للجثة، كما أرشد عن السكين المستخدم فى الجريمة.

وأضاف المتهم أنه تعاطى أقراص مخدرة، وقرر سرقة توك توك، فتوجه إلى موقف التوك توك الخاص بقرية الشوبك، واستدرج المجنى عليه بحجة توصيله، وانتهز فرصة مرورهما بمنطقة زراعية وسدد له عدة طعنات، ثم فصل رأسه عن جسده، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.