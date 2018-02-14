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طائرة جزائرية تفقد قطعة من منظومة العجلات لدى إقلاعها من فرنسا

الأربعاء، 14 فبراير 2018 01:24 ص
طائرة جزائرية تفقد قطعة من منظومة العجلات لدى إقلاعها من فرنسا الطيران الجزائرى


(أ ف ب)
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أعلنت السلطات الفرنسية، أن طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الجزائرية فقدت قطعة من منظومة العجلات لدى إقلاعها الخميس الفائت من مطار تولوز فى جنوب غرب فرنسا فى حادث لم يحل دون هبوطها بسلام فى وهران (غرب الجزائر).

وقال متحدث باسم "مكتب التحقيقات والبحوث"، الهيئة الفرنسية المكلفة التحقيق فى حوادث الطيران، إنه "فى هذه المرحلة لم نفتح تحقيقا، نحن ننسق مع السلطات الجزائرية، ذلك أن الطائرة وصلت" إلى وجهتها فى الجزائر.

وبحسب البيانات الأولية فان الطائرة "فقدت لدى إقلاعها قطعة معدنية تنتمى إلى عجلة المقدمة"، مشيرا إلى أنها "قطعة من منظومة العجلات تقع تحت أنف الطائرة".

من ناحيتها قالت إدارة مطار تولوز، إنه "تم العثور فى المدرج على محور عجلة مقطوع، ولكن ليس على العجلة نفسها" بعد اقلاع الطائرة وهى من طراز بوينغ 737- 600.

وكانت الطائرة هبطت بسلام فى وهران (400 كلم غرب العاصمة الجزائر).

        


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