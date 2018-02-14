ضبط 7 قضايا مخدرات و105 أحكام متنوعة فى حملة أمنية بأسيوط





أسيوط - هيثم البدري

شنت مديرية أمن أسيوط، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة على الخارجين على القانون بقرية منقباد، تحت إشراف اللواء جمال شكر مساعد الوزير مدير أمن أسيوط .

أسفرت الحملة عن ضبط 3 قطع سلاح بندقية آلية - بندقية خرطوش - فرد رصاص محلى الصنع، وعدد متنوع من الطلقات، و(7) قضايا اتجار مخدرات، و(105) أحكام متنوعة، وذلك بمشاركة، ضباط إدارة البحث الجنائى، ووحدة مباحث مركز أسيوط، مدعومين بمجموعات قتالية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.