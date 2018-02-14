ضبط 120 هاربا من أحكام قضائية وتنفيذ 862 حكما خلال حملة أمنية بالإسماعيلية





الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد أبو الدهب نائب مدير امن الإسماعيلية. وتمكنت الحملة من تنفيذ 862 حكمًا متنوعًا منها 617 حكمًا جزئيًا و55 حكم مستأنف و 156 حكم غرامات، 3 هاربين من أحكام جنائية و31 حكم مخالفات وتحصيل مبلغ 6250 جنيها قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 120 متهمًا هاربا محكومًا عليه.

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.