video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 فبراير 2018 06:00 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط زيتون و"مِش" وملح فاسد بسوبر ماركت شهير بحى الضواحى فى بورسعيد

الأربعاء، 14 فبراير 2018 03:47 م
ضبط زيتون و"مِش" وملح فاسد بسوبر ماركت شهير بحى الضواحى فى بورسعيد جانب من المضبوطات


بورسعيد – محمد فرج
إضافة تعليق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، حملة مكثفة على الأسواق، ومحلات السوبر ماركت بحى الضواحى للوقوف على مدى صلاحية السلع الغذائية، للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

 

وأسفرت الحملة التى قادها محمد النجدى رئيس قطاع الرقابة التموينية، بالتعاون مع عبده القماش، وعباس زغلول، وأحمد الوصيف من مفتشى القطاع ضبط صفائح من المش" و"زيتون" أسود بهما تغيير فى الخواص الطبيعية، و"الملح" منتهى الصلاحية داخل محل سوبر ماركت شهير.

 

وقال النجدى، لـ"اليوم السابع"، إن المضبوطات التى يقدر وزنها بـ300 كيلو من السلع الغذائية تخالف القانون 281 لسنة 94، والقرار الوزارى رقم 107 لسنة 94، وتم تحرير المحضر رقم 880 جنح الضواحى لسنة 2018 وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 
unnamed
جانب من المضبوطات 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اضبط مخالفة.. الكلاب الضالة تحتل شوارع بورسعيد.. والأهالى يستغيثون "صور"

بورسعيد

اخبار محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار مصر

ضبط زيتون فاسد بـ سوبر ماركت بحى الضواحى



لا تفوتك
السفير السعودى: لا علاقة للمملكة بالدعوات الوهمية عن الفوز برحلات حج أو عمرة

السفير السعودى: لا علاقة للمملكة بالدعوات الوهمية عن الفوز برحلات حج أو عمرة

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة السبت المقبل تصل لحد السيول على جنوب الصعيد

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة السبت المقبل تصل لحد السيول على جنوب الصعيد

5 قنابل موقوتة أمام حسام البدرى.. شريف إكرامى وحلم كأس العالم.. حسام غالى ينتظر ظهوره الأول بعد العودة.. جاهزية مروان وصلاح محسن مع تألق أزارو.. أيمن أشرف يخشى الدكة.. ومصير حمودى مع الأهلى

5 قنابل موقوتة أمام حسام البدرى.. شريف إكرامى وحلم كأس العالم.. حسام غالى ينتظر ظهوره الأول بعد العودة.. جاهزية مروان وصلاح محسن مع تألق أزارو.. أيمن أشرف يخشى الدكة.. ومصير حمودى مع الأهلى

"التعليم" تنتهى من مقترح جدول الثانوية العامة.. رئيس الامتحانات: عرضه على أولياء الأمور نهاية الشهر الجارى.. ويؤكد: "هنريح الطلاب ونراعى ترتيب المواد مع إجازة عيد الفطر".. والأهالى: سنرسل أكثر من مقترح للوزارة

"التعليم" تنتهى من مقترح جدول الثانوية العامة.. رئيس الامتحانات: عرضه على أولياء الأمور نهاية الشهر الجارى.. ويؤكد: "هنريح الطلاب ونراعى ترتيب المواد مع إجازة عيد الفطر".. والأهالى: سنرسل أكثر من مقترح للوزارة

استطلاع ميرور: محمد صلاح هداف الدورى الإنجليزى هذا الموسم

استطلاع ميرور: محمد صلاح هداف الدورى الإنجليزى هذا الموسم

جهاز كشف الحب.. اختبار طبى يكشف عن "المشاعر الحقيقية" بحلول 2028

جهاز كشف الحب.. اختبار طبى يكشف عن "المشاعر الحقيقية" بحلول 2028

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة