ضبط زيتون و"مِش" وملح فاسد بسوبر ماركت شهير بحى الضواحى فى بورسعيد

بورسعيد – محمد فرج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، حملة مكثفة على الأسواق، ومحلات السوبر ماركت بحى الضواحى للوقوف على مدى صلاحية السلع الغذائية، للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة التى قادها محمد النجدى رئيس قطاع الرقابة التموينية، بالتعاون مع عبده القماش، وعباس زغلول، وأحمد الوصيف من مفتشى القطاع ضبط صفائح من المش" و"زيتون" أسود بهما تغيير فى الخواص الطبيعية، و"الملح" منتهى الصلاحية داخل محل سوبر ماركت شهير.

وقال النجدى، لـ"اليوم السابع"، إن المضبوطات التى يقدر وزنها بـ300 كيلو من السلع الغذائية تخالف القانون 281 لسنة 94، والقرار الوزارى رقم 107 لسنة 94، وتم تحرير المحضر رقم 880 جنح الضواحى لسنة 2018 وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.