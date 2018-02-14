ضبط استاذ جامعى ارتدى نقابا لسرقة محل ذهب بالإكراه فى أسوان

ضبط استاذ جامعى ارتدى نقابا لسرقة محل ذهب بالإكراه فى أسوانالأربعاء، 14 فبراير 2018 04:10 م
ضبط متهم - أرشيفية
أسوان - ندى سليم
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ضبط رجال المباحث بمديرية أمن أسوان اليوم الأربعاء، استاذ جامعى قبل محاولته سرقة محل ذهب بمدينة دراو بمحافظة أسوان.
ودلت تحريات المباحث أن المتهم " ط.ا"، ارتدى نقاب حتى يتمكن من سرقة المحل دون كشف هويته، وعقب ضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على فرد روسى، وسلاح أبيض عبارة عن سكين، وزجاجة ملوتوف.
وتبين من التحريات الأولية أن المتهم قرر الانتقام من شقيقة زوجة صاحب محل الذهب، وذلك لاستيلائها على مبلغ مالى كبير منه بزعم توظيفه بأرباح كبيرة، مما دفع المتهم لسرقة المحل بالإكراه، لاستعادة ماله، إلا أن الأجهزة الأمنية ضبطته وتمت إحالته للنيابة للتحقيق.
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عدد الردود 0
بواسطة:
منين نجيب الصبر؟
تصرف غبى وأحمق تضيع مستقبلك وتلوث شرفك علشان فلوس ممكن ترجع بالقانون دة الا أذا
دة ألا أذا كانت الاموال من مصادر غير معروفة وغير مثبتة قانونيا وهى استغلت ذلك وشفطتهم--حلنجى وطماع بنى بيت جة نصاب وسكن لة فية--الكلام اللى انت بتقولة دة غير حقيقى هناك أسباب أخرى--لكن فى النهاية غلطان وعليك أن تتحمل نتيجة الخطأ علشان تتعلم منة--معقولة تكون انت استاذ--أشك فى هذا