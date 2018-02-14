ضبط استاذ جامعى ارتدى نقابا لسرقة محل ذهب بالإكراه فى أسوان





أسوان - ندى سليم

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن أسوان اليوم الأربعاء، استاذ جامعى قبل محاولته سرقة محل ذهب بمدينة دراو بمحافظة أسوان.

ودلت تحريات المباحث أن المتهم " ط.ا"، ارتدى نقاب حتى يتمكن من سرقة المحل دون كشف هويته، وعقب ضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على فرد روسى، وسلاح أبيض عبارة عن سكين، وزجاجة ملوتوف.

وتبين من التحريات الأولية أن المتهم قرر الانتقام من شقيقة زوجة صاحب محل الذهب، وذلك لاستيلائها على مبلغ مالى كبير منه بزعم توظيفه بأرباح كبيرة، مما دفع المتهم لسرقة المحل بالإكراه، لاستعادة ماله، إلا أن الأجهزة الأمنية ضبطته وتمت إحالته للنيابة للتحقيق.