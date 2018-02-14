صور.. مشروع "مدينة مرورية متنقلة" لتلاميذ 4 مدارس فى الأقصر × 14 معلومة

- نظم العميد محمد صلاح مدير إدارة مرور الأقصر، أول تجربة لنموذج مدينة مرورية متنقلة بمدرسة نجع الشيخ وسط سعادة الطلاب





الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الإدارة العامة للمرور بمدينة الأقصر بقيادة العميد محمد صلاح مدير الإدارة، خلال الفترة الماضية خطة وزارة الداخلية فى مشروع "نموذج المدينة المرورية المتنقلة" للأطفال بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بعدد من المدارس، وذلك بحضور اللواء مصطفى صلاح الدين مدير أمن الأقصر وعدد من قيادات المديرية والإدارة العامة للمرور ومسئولى المدارس الأربعة التى تم استهدافها لتوعية الطلاب ضد أخطار الحوادث المرورية، وهى مدارس وادى الملكات وأحمس ونجع الشيخ وصلاح الدين.

وأكد مدير مرور الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن الإدارة تسعى للمشاركة فى العمل المجتمعى من خلال وضع خطة لتوعية أطفال المدارس داخل المدينة بآداب وقانون المرور، لبث روح النظام واحترام القانون فى نفوسهم مناشداً المواطنين الالتزام بآداب المرور العامة وقواعد المرور بكل مراكز المحافظة، مشدداً على تطبيق القانون مع الجميع.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" تفاصيل العمل فى تلك المدارس وتنظيم المشروع داخلها لخدمة المجتمع وتوعية التلاميذ بالقواعد المرورية للتقليل من الحوادث المختلفة بجميع أنحاء المحافظة:-

1- نظم العميد محمد صلاح مدير إدارة مرور الأقصر، أول تجربة لنموذج مدينة مرورية متنقلة بمدرسة نجع الشيخ وسط سعادة الطلاب

2- تم خلال المدرسة الأولى توعية الطلاب بقواعد المرور والضوابط المختلفة بأسلوب مُبسط وتدريبهم عملياً على تنفيذ القواعد المرورية

3- قام رجال المرور بتوزيع كتيبات "ارسم..لون" بها مواد علمية تناسب أعمارهم

4- المشروع يهدف لنشر الوعى المرورى بقواعد القيادة السليمة واحترام قوانين المرور والتثقيف المروري

5- يتم خلال المشروع التعرف على الأنظمة المرورية والإشارات بشكل عملى لتشكيل أجيال واعية تطبق قواعد المرور

6- الفئات المستهدفة فى المشروع بين تلاميذ المراحل التعليمية المختلفة بدءاً من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الجامعية

7- التجربة الثانية تمت دخل مدرسة وادى الملكات بعمل محاضرة عملية لمدرسة المرور المنشأة بمعرفة إدارة المرور داخل المدرسة مع الطلبة

8- تم تدريب الأطفال على قواعد المرور للمشاة وتعليم آداب وأخلاقيات القيادة وعبور المشاة

9- التجربة الثالثة تمت داخل مدرسة أحمس بالكرنك بحضور اللواء مصطفى صلاح الدين مدير أمن الأقصر

10- قالت مريم حبيب مديرة المدرسة أنه تم تنفيذ توعية مرورية شاملة للطلاب على مدار 3 أيام

11- تم تجهيز ملعب المدرسة ورسم وتلوين الإشارات المرورية ووضع نشارة الخشب الملونة

12- قام العميد محمد صلاح بشرح وافى على مسامع مجموعة من التلاميذ للعلامات المرورية والإشارات ورموزها، وتوضيح مكان عبور المشاة وإشارات المرور الضوئية

13- قام النقيب محمد حسن بعرض داتا شو لمجموعة اخرى من التلاميذ وتوعيتهم باشارات المرور وكل علامة ترمز إلى أى شىء ومكان عبور المشاة، وإشارات المرور الضوئية

14- التجربة الرابعة تمت داخل مدرسة صلاح الدين الابتدائية بمدينة إسنا وسط سعادة كبيرة للطلاب

تعرف على خطط دعم مرور الأقصر تلاميذ 4 مدارس بمشروع نموذج مدينة مرورية







تعليم الاطفال القواعد المرورية خلال المشروع







مدير امن الاقصر خلال حضور فعاليات المشروع باحدى المدارس







سعادة طلاب المدارس بالتجارب داخل مدارسهم بالاقصر







جانب من المشروع داخل ساحات المدارس بالاقصر







مدير المرور يشرح لتلاميذ المدارس القواعد المرورية المختلفة



