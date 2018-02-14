صور.. مستقبل وطن بالأقصر يوزع 5 آلاف بطانية على الأسر الأكثر احتياجاً

صور.. مستقبل وطن بالأقصر يوزع 5 آلاف بطانية على الأسر الأكثر احتياجاًالأربعاء، 14 فبراير 2018 09:10 م
امين الحزب بالاقصر يتابع توزيع البطاطين
الأقصر – أحمد مرعى
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وزعت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة بالأقصر، بإشراف المهندس وائل زكريا الأمير أمين عام الحزب بالمحافظة، 5 آلاف بطانية على الأسر الأكثر احتياجاً بمختلف المراكز والقرى، حيث إن مقر الحزب بالأقصر استقبل المئات من الأسر الأكثر احتياجاً من مختلف أنحاء المركز، وتم توزيع مئات البطاطين، وذلك استكمالاً للحملة التى أطلقها الحزب منذ بداية فصل الشتاء.
قال وائل زكريا الأمير، أمين حزب مستقبل وطن بالأقصر، إنهم يواصلون جهودهم للالتحام بالمواطنين والعمل على حل مشاكلهم، وأيضا العمل على تخفيف معاناة الأسر الأكثر إحتياجا التى ساندت الدولة ووقفت بجوارها وتحملت بالصبر إجراءات الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف أمين الحزب بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه سيتم استمرار فعاليات الحزب لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا:"ما يشغلنا هو أن نوضح للعالم كله إرادة الشعب المصري من خلال المشاركة بكثافة والتأكيد على تلاحم الشعب مع مؤسسات الدولة".
من جانبه، أوضح محمد عبدالفتاح الخواجا، أمين تنظيم الحزب، أنه تم تشكيل لجنة خاصة تضم فى عضويتها محمد عمران الأمين المساعد، ومحمد عبدالحميد أمين الشباب، ومحمد حسين، منسق العلاقات العامة، ومحمد قناوى أمين الإعلام، لحصر الأسر الأكثر احتياجا، وتقديم الخدمات اللازمة لها، وتوزيع البطاطين عليها.
مستقبل وطن بالأقصر يوزع 5 آلاف بطانية على الأسر الأكثر احتياجاً
جانب من توزيع المساعدات علي أهالى الأقصر
قيادات الحزب قبل توزيع البطاطين
امين الحزب بالاقصر يتابع توزيع البطاطين
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