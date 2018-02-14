صور..عودة مصابى تفجير بنغازى الانتحارى إلى بلادهم بعد تلقى العلاج فى مصر

صور..عودة مصابى تفجير بنغازى الانتحارى إلى بلادهم بعد تلقى العلاج فى مصرالأربعاء، 14 فبراير 2018 08:11 م
مصابو بنغازى
كتب عبد الوهاب الجندى
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عاد المصابين جراء التفجير الانتحارى الذى وقع فى مدينة بنيغازي الليبية فى يناير الماضى إلى بلادهم بعد تلقى العلاج في مصر، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.
وفى يناير الماضى قتل 41 شخصا على الأقل وأصيب نحو 90 آخرين فى تفجير انتحارى مزدوج بسيارتين ملغومتين فى مدينة بنغازى.
عودة المصابين
لحظة الوصول
وصول الطائرات إلى ليبيا
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