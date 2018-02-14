صور..عودة مصابى تفجير بنغازى الانتحارى إلى بلادهم بعد تلقى العلاج فى مصر





كتب عبد الوهاب الجندى

عاد المصابين جراء التفجير الانتحارى الذى وقع فى مدينة بنيغازي الليبية فى يناير الماضى إلى بلادهم بعد تلقى العلاج في مصر، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وفى يناير الماضى قتل 41 شخصا على الأقل وأصيب نحو 90 آخرين فى تفجير انتحارى مزدوج بسيارتين ملغومتين فى مدينة بنغازى.



عودة المصابين



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