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صور..عودة مصابى تفجير بنغازى الانتحارى إلى بلادهم بعد تلقى العلاج فى مصر

الأربعاء، 14 فبراير 2018 08:11 م
صور..عودة مصابى تفجير بنغازى الانتحارى إلى بلادهم بعد تلقى العلاج فى مصر مصابو بنغازى


كتب عبد الوهاب الجندى
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عاد المصابين جراء التفجير الانتحارى الذى وقع فى مدينة بنيغازي الليبية فى يناير الماضى إلى بلادهم بعد تلقى العلاج في مصر، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وفى يناير الماضى قتل 41 شخصا على الأقل وأصيب نحو 90 آخرين فى تفجير انتحارى مزدوج بسيارتين ملغومتين فى مدينة بنغازى.

عودة المصابين
عودة المصابين

 

لحظة الوصول
لحظة الوصول

 

وصول الطائرات إلى ليبيا
وصول الطائرات إلى ليبيا

 


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