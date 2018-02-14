صور.. عادل إمام يزور ديوان عام الجيزة.. والمحافظة: كان له طلب كأى مواطن

صور.. عادل إمام يزور ديوان عام الجيزة.. والمحافظة: كان له طلب كأى مواطنالأربعاء، 14 فبراير 2018 11:42 م
كتب سيد الخلفاوى
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زار الفنان عادل إمام، مساء اليوم، ديوان عام محافظة الجيزة لإنهاء طلب خاص به.
واستقبله اللواء محمد رأفت همام، سكرتير عام محافظة الجيزة، والمهندس عبد الرحمن الشهاوي، السكرتير العام المساعد، كما التقطا صور تذكارية مع الزعيم.
من جانبه، أكد المهندس عبد الرحمن الشهاوي، أن زيارة الزعيم كانت زيارة عادية كأى مواطن، وكان له طلب قانونى طلبه كأى مواطن.
عادل إمام يزور ديوان عام الجيزة (1)
عادل إمام يزور ديوان عام الجيزة (2)
عادل إمام يزور ديوان عام الجيزة (3)
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