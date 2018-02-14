صور.. رئيس جامعة دمنهور يفتتح ندوة بعنوان بناء المجتمعات والقدوة الناجحة





البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

افتتح الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، ندوة بعنوان القدوة الناجحة وبناء المجتمعات بحضور المهندس محمد فرج عامر بمبنى إدارة الجامعة.

وألقى المهندس محمد فرج عامر، محاضرة عن قصة كفاحه ونجاحه، بحضور كل من الدكتور على صوان "مفوض نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب" والدكتورة غادة غتورى "عميد كلية التربية" والدكتور عبد الحميد السيد عميد كلية الزراعة، كما تناول اللقاء الحديث عن محاور التنمية والإبداع ومقومات تحقيق النمو والتطور الاقتصادى فى مصر وأهمية تقديم الدعم المادى للبحث العلمى والابتكار والإبداع فى مختلف نواحى الحياة العلمية والاقتصادي؛ وذلك بمقر كلية التربية بالمجمع النظرى بالأبعادية.

ورحب الدكتور عبيد صالح بالحضور وتنظيم هذه الندوة والتى تلقى الضوء على واحد من أبرز نماذج رجال الصناعة الوطنية ومثل حي للكفاح والإرادة والتصميم على النجاح وبناء الذات وخدمة ودعم الاقتصاد الوطني بما يطرح أمام أبنائنا صورة جلية للنماذج المضيئة فى مصر؛ الأمر الذي يأتي في إطار خطة سيادته الاستراتيجية والتطويرية للجامعة والتي تبنت عدد من المبادرات كان أهمها مبادرة الطالب الموظف الذي يؤسس لنفسه مشروعه الخاص والذي يوظف لديه الآخرين ليصبح مثالا ناجحا والتي من خلالها استطاع عدد من طلاب الجامعة تنفيذ هذه المشروعات الناجحة لمساعدة أنفسهم وأسرهم وبناء كيان اقتصادي للمشروعات الصغيرة والتي تصدر منتجاتها للخارج.

واستعرض المهندس محمد فرج عامر جانبًا من سيرته الذاتية ومسيرة نجاحه وأهم المحطات التي مر بها من خلال النجاح في تحويل الفشل إلى مكسب، مؤكدًا على ضرورة التخطيط الجيد للأهداف، مشيرًا إلى أن المجتمعات تبنى على بناء الأفراد وبناء المؤسسات، وأن احترام كيان المرأة العاملة وما تتمتع به من حرية وإرادة اقتصادية بما يضمن لكل إنسان وجود كيان مستقل يؤهله للنجاح؛ الأمر الذى يبدأ بالإيمان والتمسك بالحلم والتطلع دائما للأمام فلا يوجد إنسان لديه إرادة وتصميم ومثابرة وعلم وتمكن إلا وينجح وأوضح سيادته أنه لضمان النجاح يجب التعاون مع أهل الثقة والكفاءة والخبرة وضرورة التفكير بصورة إيجابية فالقدرة على النجاح هو كيف نخرج من المشكلات التي تواجهنا بشكل ناجح واكتساب الخبرات.

كما تم عرض فيلم تسجيلي عن الانجازات العملاقة لمشروعات المهندس محمد فرج عامر أعقب ذلك تبادل إهداءات الدروع وعمل قرعة على عدد عشرين منحة مجانية مقدمة من مؤسسة مايكروسوفت والحاضنة التكنولوجية لطلاب الجامعة.