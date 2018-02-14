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صور.. البرلمان الهولندى يجدد ثقته برئيس الوزراء بعد استقالة وزير الخارجية

الأربعاء، 14 فبراير 2018 01:28 ص
صور.. البرلمان الهولندى يجدد ثقته برئيس الوزراء بعد استقالة وزير الخارجية رئيس الوزراء الهولندي مارك روت


(أ ف ب)
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جدّد البرلمان الهولندى، ثقته برئيس الوزراء مارك روته إثر استقالة وزير خارجيته هالبى زيلسترا غداة إقراره بأنه كذب بشأن حضوره اجتماعا مثيرا للجدل مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قبل سنوات.

وتم التصويت على سحب الثقة من الحكومة بعيد إعلان الوزير خلال جلسة برلمانية طارئة استقالته من الحكومة.

وقال الوزير البالغ 49 عاما بأعين دامعة: "لا أرى أى خيار آخر اليوم غير تقديم استقالتى الى جلالة الملك".

وعيّن زيلسترا وزيرا للخارجية قبل أربعة أشهر فقط، وأتت استقالته قبل ساعات من زيارة كان مقررا أن يقوم بها إلى موسكو للقاء نظيره الروسى سيرغى لافروف، ولم يعرف على الفور مصير الزيارة.

وأضاف زيلسترا خلال الجلسة البرلمانية التى حضرها رئيس الوزراء "هذا أكبر خطأ ارتكبته فى مسيرتى على الإطلاق"، مشددا على ان مصداقية وزير الخارجية يجب أن تكون "بعيدة عن الشكوك، داخل وخارج البلاد".

وإثر ذلك، فرض غريم رئيس الوزراء النائب اليمينى المتطرف غيرت فيلدرز تصويتا على سحب الثقة من الحكومة بعد سلسلة اسئلة وجهها النواب إلى رئيس الوزراء.

واعتبر فيلدرز فضيحة زيلسترا "غير مقبولة"، فيما سأل النواب روته لماذا لم يخبر البرلمان فى وقت مبكر عن كذب وزير خارجيته بشأن الاجتماع مع بوتين رغم أنه علم بحقيقة الأمر فى 29 يناير الفائت.. وأجاب روته "كان هذا خطأ فى التقدير من جانبي".

وتابع: "لم اعتقد أن هذا الأمر سيؤدى لعواقب سياسية. لقد استهنت بتأثير هذه الكذبة".

لكن فى التصويت حصل روته على أغلبية كبيرة، فمن أصل 150 نائبا صوّت 101 نائب ضد مذكرة حجب الثقة عنه مقابل 43 نائبا فقط أيدوا سحب الثقة.

ويقود روته البلاد فى ولايته الثالثة كرئيس الوزراء، بعد أن فاز حزب الشعب الليبرالى المحافظ بانتخابات مارس 2017، لكن دون تأمين دعم كاف ليحكم بمفرده.

وأتت استقالة زيلسترا غداة اقراره بكذبه بشأن حضوره اجتماعا فى منزل بوتين قبل 12 عاما حضره ايضا المدير التنفيذى السابق لشركة شل غيروين فان دير فير.

وكان الوزير المستقيل قال أمام مؤتمر لحزب الشعب الليبرالى المحافظ الحاكم فى مايو 2016 إنه كان موجودا "فى المقاعد الخلفية كمساعد" خلال الاجتماع الذى تحدث فيه بوتين عن تعريف "روسيا الكبرى".

وابلغ زيلسترا الحضور حينها "سمعت بوضوح ما قاله بوتين عن فهمه لما تعنيه روسيا الكبرى.

وأمس الثلاثاء، دافع زيلسترا عن نفسه قائلا: "كان خيارا خاطئا أردت أن أروى القصة بشكل مقنع دون الكشف عن مصدري. لم يكن حريا بى فعل ذلك".

وأثار تعيين زيلسترا فى أكتوبر الفائت دهشة فى هولندا بسبب تواضع خبرته الدبلوماسية.

وذكرت صحيفة دى فولكسكرانت المنتمية ليسار الوسط الإثنين، أن "مستشاري" زيلسترا استغلوا قصة حضوره الاجتماع مع بوتين "لدحض الانتقادات بشان افتقاده الخبرة الدبلوماسية".

رئيس الوزراء الهولندي مارك روت
رئيس الوزراء الهولندي مارك روت

 

رئيس وزراء هولندا
رئيس وزراء هولندا

 

وزير الخارجية الهولندي هالب زيجلسترا يعانق رئيس الوزراء مارك روت
وزير الخارجية الهولندي هالب زيجلسترا يعانق رئيس الوزراء مارك روت

 

 

        


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