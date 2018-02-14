صور.. "الآثار" تجرى أشعة مقطعية على 6 مومياوات بمستشفى أسوان الجامعى





أسوان - عبد الله صلاح

أجرت منطقة آثار أسوان والنوبة بالتعاون مع جامعة أسوان وجامعة خاين الإسبانية، مساء أمس الثلاثاء، أشعة مقطعية بمستشفى أسوان الجامعى على 6 مومياوات، كانت تم العثور عليها فى منطقة مقابر النبلاء غرب أسوان فى المقبرة رقم 33 مجهولة الهوية، والتى تم نقلها إلى المخزن المتحفى للآثار بعد العثور عليها.

وقال الأثرى الدكتور عبد المنعم سعيد، إن الممياوات التى تم إجراء الأشعة المقطعية لها، كانت متواجدة بالمخزن المتحفى التابع للآثار بعد العثور عليها الفترة الماضية؛ مشيرا إلى أن الهدف من إجراء الأشعة عليها لها بمستشفى أسوان الجامعى استكمال دراسة أنثربيولوجية لها، لمعرفة أعمار الأشخاص أصحاب هذه المومياوات أسباب الوفاة، للكشف على أسرارها.



جانب من الأشعة المقطعية للمومياوات



أشعة مقطعية لمومياوات فرعونية



مدير مستشفى أسوان ورئيس جامعة خاين الإسبانية