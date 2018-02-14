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الأربعاء، 14 فبراير 2018 09:41 م
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صور .. استئصال ورم خبيث يزن 10 كيلو من كلية مريض بمركز أورام طنطا

الأربعاء، 14 فبراير 2018 07:41 م
صور .. استئصال ورم خبيث يزن 10 كيلو من كلية مريض بمركز أورام طنطا الفريق الطبى


الغربية مصطفى عادل
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نجح فريق طبى بمركز أورام طنطا، ضم الدكتور محمد غازي استشاري جراحه الأورام بالمركز ، والدكتور محمد عبد العال استشاري جراحة الأورام ، والدكتور محمد وريدة، اخصائى جراحة الأورام ،فى استئصال ورم ساركومى خبيث خلف الغشاء البريتونى للبطن منشأه الكلية اليمنى يبلغ حجمه 10 كيلو جرام .
 
من جانبه قال الدكتور محمد غازى، أنه تم استئصال الورم والكلية فى زمن قياسي وأن حجم الورم بلغ 10 كيلو جرام ، وأبعادة 30X30سم ، والمريض بحالة جيدة.
 
وأشار " غازى "، أن العملية شارك فيها طاقم تخدير على أعلى مستوى برئاسة الدكتورة منى مجاهد إستشارى التخدير ، والدكتور خميس عبد الله رئيس قسم التخدير بالمركز ، والدكتور محمد طنطاوى اخصائى التخدير بالمركز .
 
ومن جانب آخر، أكد الدكتور إسلام صبرى مدير المركز، أن هذه العمليات تحتاج مهارة خاصة، وتتم بواسطة جراحين  لهم مهارات عالية مؤهلين لإجراء عمليات كبرى، مشيرا إلى أن المعهد يخدم منطقة وسط الدلتا ويعالج نحو 350 حالة يوميا، علاوة على إجراء 10 عمليات يوميا.
 
 
الفريق الطبى
الفريق الطبى

الورم المستئصل
الورم المستئصل

 


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