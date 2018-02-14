صور.. إقبال على هدايا عيد الحب بالسويس.. وألبوم صور الحبيب الأكثر مبيعا





السويس- سيد نون

شهدت محلات بيع الهدايا بوسط المدينة بمحافظة السويس إقبال المواطنين على شراء الهدايا من اجل الاحتفال بعيد الحب، وتنوعت الهدايا لهذا العام بين الجديد وهى ألبومات الصور والهدايا التقليدية الأخرى مثل العرائس وغيرها.

وتنتشر محلات بيع الهدايا والورود فى محافظة السويس بشارع الجيش الرئيسي، حيث يحاول كل محل بيع هدايا تنويع ما لديه من معروضات لجذب الشباب لشراء هدايا عيد الحب.

وتتراوح أعمار المشترين من عمر 16 عاما إلى 45 عاما، وتحتل السيدات المرتبة الأولى فى الشراء هذا العام.

وقال علاء الدندراوى، صاحب محل بيع هدايا بالسويس، يتم التجهيز لعيد الحب كل عام من قبل جميع أصحاب المحلات التجارية والأسواق المختصين ببيع هدايا الفلانتين، من قبلها بعدة أيام استعدادا لذلك اليوم فنجد المحلات قد ملئت بالهدايا مثل الدباديب وخاصة الحمراء وهذا العام الهدايا مختلفة فيوجد البومات الصور تقدم فى علبه هدايا للحبيب فى عيد الحب.

ويؤكد علاء، اننا نحاول دائما تقديم الجديد فى كل مناسبة لإرضاء الراغبين فى الشراء، لان كل رجل او سيدة يحاول شراء دائما الجديد لفى الهدايا.

هدية البوم الصور







احدى الهدايا







هدايا عيد الحب







هدايا متنوعة



