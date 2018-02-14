صحة شمال سيناء تواصل حملة تطعيم شلل الأطفال فى ظروف إستثنائية





شمال سيناء - محمد الحر

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء ، فى بيان لها ، إنه فى إطار حرص وإهتمام المديرية بصحة الأطفال فلذات اكبادنا وتوفير الطعوم اللازمة لهم ضد مرض شلل الاطفال، تم بذل كافة الجهود للوصول لكافة قرى المحافظة لتطعيم الأطفال .

ونقل البيان عن الدكتور عربى محمد، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء إنه برغم الظروف الإستثنائية الراهنة التى تمر بها المحافظة إلا إننا عازمون على آداء واجبنا الوطنى والاخلاقى تجاه أطفالنا بمحافظة شمال سيناء وذلك من خلال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من سن يوم وحتى خمس سنوات .

وأشار عربى ، حسب البيان ،أن فريق العمل بالحملة يعمل على قدم وساق ولم يدخر جهدا للوصول الى جميع الأطفال فى كافة القرى والمدن بالمحافظة وخاصة فى الأماكن التى يصعب الوصول إليها عن طريق المراكز الحضرية والوحدات الصحية والفرق الجوالة التى جابت جميع الأحياء وأماكن تجمع المواطنيين .

واشاد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء بالفريق الطبى الخاص بالوحدة الصحية بمنطقة العبور والذى ضرب خير مثال فى التضحية وآداء الأمانه والذين عجزوا عن الوصول إلى مقر عملهم بسبب الظروف الراهنة وصعوبة المواصلات فقاموا باستخدام الوسائل البدائية للوصول إلى الوحدة الصحية حاملين معهم الطعوم والمبردات الخاصة بالحملة متحدين بذلك جميع الظروف والعقبات.

وأضاف وكيل الوزارة أن فريق العمل بجميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية بالمحافظة من إدارة الشيخ زويد والعريش وبئر العبد والمساعيد وغيرهم ضربو ا أروع الأمثلة فى الإخلاص والتفانى لتحقيق النتائج المرجوه من الحملة للوصول الى مختلف المناطق لتطعيم آخر طفل بالمحافظة ولتحقيق المستهدف 100% وإعلان محافظة شمال سيناء خالية من مرض شلل الاطفال .