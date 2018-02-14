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شاهد إبداع ذوى الاحتياجات الخاصة فى مبادرة لتجميل المصالح الحكومية بالداخلة

الأربعاء، 14 فبراير 2018 11:14 م
شاهد إبداع ذوى الاحتياجات الخاصة فى مبادرة لتجميل المصالح الحكومية بالداخلة جانب من أعمال المبادرة


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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شارك عدد من طلاب المدرسة الفكرية وذوى الاحتياجات الخاصة بمركز الداخلة فى محافظة الوادى الجديد فى مبادرة نظمتها مديريتى الشباب والرياضة والتربية والتعليم بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة فى أعمال الطلاء لتجميل ودهان المصالح الحكومية بمركز الداخلة.

وأبدع طلاب الحالات الخاصة فى التعامل مع أدوات الدهان والنقاشة باحتراف لفت أنظار جميع المشاركين فى ورشة العمل التى استهدفت عددا كبيرا من الطالبات والطلاب للتدريب على أعمال الطلاء المنزلى والدهانات الاحترافية، ضمن مبادرة تجميل المصالح الحكومية والمدارس، حيث يتم منح المشاركين مكافآت مالية وشهادات تقدير معتمدة من وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة تيسير الأعمال والدهانات والشركة المصرية للصيانة والترميم.

ورصدت عدسة اليوم السابع ملامح من عمل طلاب مدرسة الفكرية بموط والذين قاموا بإتقان العمل بصورة كبيرة ولفت استخدامهم لأدوات النقاشة أنظار المشاركين فى الورشة وشجعوهم على العمل بالتصفيق والتحفيز على الاستمرار، كما شارك فى التدريب طالبات المدرسة الفنية تحت إشراف المتخصصين فى أعمال الزخرفة بالمدرسة وتم الانتهاء من تجميل عدد من المواقع والمصالح الحكومية والمدارس ضمن أعمال المبادرة.

وقال المهندس على أحمد أحمد منسقى المبادرة فى تصريح خاص لـــ" اليوم السابع " أن المبادرة تستمر لمدة 10 أيام وتستهدف تدريب الطالبات والطلاب على كيفية عمل الدهانات والطلاء فى المدارس والمصالح الحكومية والذى تشارك فيه طالبات من المدرسة الثانوية الفنية والمدرسة الفكرية بإجمالى حوالى 50 طالبة يتم تدريبهم على أساسيات الطلاء والنقاشة بطريقة احترافية ويشارك فى البرنامج التدريبى كلا من منال عبد اللطيف مشرف وفاطمة سعد تخصص زخرفة وأسماء خالد مسئول تأمين لموقع العمل .

وأضاف منسق المبادرة أن العمل يتضمن تدريب الحالات ذوى الاحتياجات الخاصة ايضا على أعمال الدهانات والنقاشة حيث أبدوا استجابة كبيرة فى التعلم بما يعكس استعدادهم لاكتساب الخبرات العملية التى تؤكد على إمكانية دمجهم مع الأسوياء، مشيرا إلى أنه يتم تخصيص مكافآت مالية للمشاركين فى المشروع التدريبى بصفة تشجيعية لهم وتحفيزا على الاستمرار فى التدريب ويتم تدريب المشاركين نظريا وعمليا على آليات الدهان والنقاشة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة .

 

جانب من أعمال المبادرة
جانب من أعمال المبادرة

 

تجميل المصالح الحكومية بالداخلة
تجميل المصالح الحكومية بالداخلة

 

ذوى الاحتياجات الخاصة يبدعون فى التدريب
ذوى الاحتياجات الخاصة يبدعون فى التدريب

 

داخل احد المصالح الحكومية
داخل احد المصالح الحكومية

 

ورشة عمل متكاملة لتدريب الطلاب
ورشة عمل متكاملة لتدريب الطلاب

 

مبادرة الدهانات بالتعاون مع الشباب والرياضة والتربية والتعليم
مبادرة الدهانات بالتعاون مع الشباب والرياضة والتربية والتعليم

 

تخصيص مكافآت مالية للمشاركين
تخصيص مكافآت مالية للمشاركين

 

تدريب احترافى دقيق
تدريب احترافى دقيق

 

رسم ونقاشة وزخرفة
رسم ونقاشة وزخرفة

 

طلاب مدرسة الفكرية يعملون باحتراف
طلاب مدرسة الفكرية يعملون باحتراف

 

اثناء فعاليات ورشة العمل
اثناء فعاليات ورشة العمل

 

براءة طالبات الفكرية اثناء التدريب
براءة طالبات الفكرية اثناء التدريب

 

مشاركة كبيرة فى البرنامج التدريبى
مشاركة كبيرة فى البرنامج التدريبى

 

 


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