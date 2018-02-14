video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 فبراير 2018 06:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط 5 متهمين بحوزتهم هيروين وحشيش وبانجو بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

الأربعاء، 14 فبراير 2018 08:21 م
سقوط 5 متهمين بحوزتهم هيروين وحشيش وبانجو بقصد الاتجار فى الإسماعيلية مخدر الهيروين- أرشيفية


الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، القبض على 5 متهمين بحوزتهم كميات من الهيروين والحشيش والبانجو بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كل من المتهم "إبراهيم.ن.ع"24 عاما والمتهم "احمد.ع.ر"23 عاما عاطلين ومقيمين دائرة قسم ثان الاسماعيلية حال استقلالهما الدراجة البخارية رقم 105675 الاسماعيلية وبحوزتهما 24 لفافة صغيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 500 جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

كما تم ضبط كل من المتهم "محمد.ج.ال" 24 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 30 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "على.ط.ا"25 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية وبحوزته 15 قطعة صغيرة الحجم من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.ع.م"25 عاما عاطل ومقيم المستقبل دائرة مركز أبوصوير وبحوزته 8 قطع من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.

 تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على 4 متهمين بسرقة دراجة نارية من أمام قصر ثقافة الإسماعيلية

الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

اخبار الاسماعيلية

اخبار مصر

اخبارالمحافظات

مخدرات

اقراص مخدرة



لا تفوتك
فيفا: محمد صلاح فى المركز الثامن بقائمة أفضل هدافى أفريقيا بدورى أبطال أوروبا

فيفا: محمد صلاح فى المركز الثامن بقائمة أفضل هدافى أفريقيا بدورى أبطال أوروبا

الليلة.. نجم سهيل يزين سماء الوطن العربى ويبعد 313 سنة ضوئية عن الأرض

الليلة.. نجم سهيل يزين سماء الوطن العربى ويبعد 313 سنة ضوئية عن الأرض

بالأرقام.. إقبال غير متوقع على قرعة الأراضى التكميلية.. أعداد المتقدمين على الإسكان الاجتماعى 200% بإجمالى 60 ألف مواطن.. و60% على قطع المتميز و50% على الأراضى الأكثر تميزا.. واليوم آخر موعد للتقديم

بالأرقام.. إقبال غير متوقع على قرعة الأراضى التكميلية.. أعداد المتقدمين على الإسكان الاجتماعى 200% بإجمالى 60 ألف مواطن.. و60% على قطع المتميز و50% على الأراضى الأكثر تميزا.. واليوم آخر موعد للتقديم

صور.. "احترس أمريكا غير أمنة".. حادث إطلاق نار جديد فى الولايات المتحدة.. مقتل 3 أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين داخل بمدرسة بولاية فلوريدا.. الشرطة تعتقل مسلح بعد عمليات كر وفر.. وترامب يصف الحادث بـ"الرهيب"

صور.. "احترس أمريكا غير أمنة".. حادث إطلاق نار جديد فى الولايات المتحدة.. مقتل 3 أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين داخل بمدرسة بولاية فلوريدا.. الشرطة تعتقل مسلح بعد عمليات كر وفر.. وترامب يصف الحادث بـ"الرهيب"

نتشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

نتشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

نيابة أمن الدولة تبدأ غداً التحقيق مع أبو الفتوح لاتصاله بتنظيم الإخوان

نيابة أمن الدولة تبدأ غداً التحقيق مع أبو الفتوح لاتصاله بتنظيم الإخوان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة