سقوط 5 متهمين بحوزتهم هيروين وحشيش وبانجو بقصد الاتجار فى الإسماعيلية





الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، القبض على 5 متهمين بحوزتهم كميات من الهيروين والحشيش والبانجو بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كل من المتهم "إبراهيم.ن.ع"24 عاما والمتهم "احمد.ع.ر"23 عاما عاطلين ومقيمين دائرة قسم ثان الاسماعيلية حال استقلالهما الدراجة البخارية رقم 105675 الاسماعيلية وبحوزتهما 24 لفافة صغيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 500 جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

كما تم ضبط كل من المتهم "محمد.ج.ال" 24 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 30 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "على.ط.ا"25 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية وبحوزته 15 قطعة صغيرة الحجم من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.ع.م"25 عاما عاطل ومقيم المستقبل دائرة مركز أبوصوير وبحوزته 8 قطع من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.