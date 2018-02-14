سفير اليمن بالقاهرة يؤكد على دور فرنسا الداعم للشرعية اليمنية





إيمان حنا

أكد سفير اليمن بالقاهرة الدكتور محمد على مارم، خلال لقائه مع سفير فرنسا لدى اليمن اليوم كريستيان تيسوت، قوة العلاقات المتميزة بين فرنسا واليمن، والدور الفرنسى الداعم للشرعية الدستورية ممثلة فى الرئيس عبدربه منصور هادى من خلال عضوية فرنسا فى مجموعة الـ 18 الداعمة للعملية السياسية.

وأشار السفير مارم إلى جدية الحكومة فى الوصول إلى حل سياسى دائم وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثّلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى والقرارات الدولية ذات الصِّلة، مؤكداً الحاجة إلى وجود ضغط دولى على ميليشيات الحوثى للذهاب الى حوار سياسى جاد ينهي الحرب والمعاناة الإنسانية التي تسببت بها.

من جانبه، عبر السفير تيسوت عن أمل بلاده فى التوصل إلى حل سياسى شامل فى اليمن خلال الفترة القصيرة القادمة، مجدداً دعم بلاده لإنهاء الحرب وللجهود الأممية فى تخفيف المعاناة الانسانية للشعب اليمنى، مبدياً تفائله لتحريك الجمود الحاصل فى عملية السلام من خلال المبعوث الأممي الجديد الى اليمن والذي سيباشر مهامه مطلع الشهر القادم.