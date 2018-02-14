سفر وعودة 1025 مصريا وليبيا و217 شاحنة عبر المنفذ خلال الـ24 ساعة الماضية

سفر وعودة 1025 مصريا وليبيا و217 شاحنة عبر المنفذ خلال الـ24 ساعة الماضيةالأربعاء، 14 فبراير 2018 06:46 م
اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1025 مصريا وليبيا و217 شاحنة فى الاتجاهين، عبر المنفذ خلال الـ 48 ساعة الماضية.
تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 778 إلى الجانب الليبي، بينهم 226 مصريا و552 ليبيا.
كما تم إنهاء إجراءات وصول 247 بينهم 219 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و28 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 384 ألف و27 مصريا.
وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 110 شاحنات إلى الجانب الليبى وعودة 107 شاحنات عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.
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