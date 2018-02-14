سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 14-2-2018 واستقرار العملة السعودية





كتبت- دانه الحديدى

واصل الريال السعودى استقراره مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأربعاء 14-2-2018، بينما ارتفع سعر الشراء بقيمة تراوحت من قرش واحد إلى 3 قروش فى عدد من البنوك، بينها البنك التجارى الدولى وبنك الاسكندرية، مسجلا 4.69 جنيه للشراء، و4.71 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى المصرى.

ووفقاً لآخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر الريال السعودى، كالتالى:



الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.70 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.69 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.68 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.68 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.68 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.67 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى اليوم

السعودية تخصص 1.5 مليار دولار لمشاريع إعادة إعمار العراق

أعلن وزير الخارجية السعودى، أن المملكة خصصت 1.5 مليار دولار لمشاريع إعادة إعمار العراق وتمويل الصادرات السعودية له.

من جانبه كشف جيم يونج كيم، رئيس البنك الدولى، أن البنك ساهم بـ4.7 مليار دولار لإعادة بناء العراق، ونسعى لزيادة المبلغ، متعهدا بالاستمرار بالمساعدة فى بناء الدولة العراقية لأهميتها فى الشرق الأوسط.

وقال رئيس البنك الدولى، فى كلمته خلال فعاليات اليوم الختامى لمؤتمر إعادة إعمار العراق، المقام بدولة الكويت، نحتاج لثورة فى نوعية وجودة الاستثمار بالبشر فى الصحة والتعليم، وهو ما يجعل أى بلد تنافسيا فى أى اقتصاد كان.