زيادة قيمة جوائز مسابقة ستينين الدولية للتصوير إلى 3 ملايين روبل





كتبت: إنجى مجدى

أعلنت وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيجودنيا"، أن قيمة الجائزة المخصصة لمسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفى، التى تنظمها مجموعة وسائل الإعلام "روسيا سيجودنيا" تحت رعاية اللجنة الروسية لشؤون اليونسكو، ارتفعت إلى 3 ملايين روبل.

وستبلغ جوائز المسابقة 100 و 75 و 50 ألف روبل للمراكز الأولى والثانية والثالثة على التوالي. فى حين يحصل الفائز بالجائزة الكبرى لمنافسة ستينين 700 ألف روبل. وقد أصبح من الممكن تحقيق زيادة قيمة الجائزة فى عام 2018، من بين الأمور الأخرى، بفضل شركاء المسابقة وهم مجموعة شنغهاي الإعلامية الموحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأشارت أكسانا أوليينيك، المشرفة على مسابقة اندريه ستينين، رئيس المشاريع المرئية في وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيجودنيا" إلى أن الهدف الرئيسي من المسابقة هو اكتشاف أسماء جديدة فى مجال التصوير الفوتوغرافى، مضيفة:" نحن نريد دعم المواهب الشابة، ومنحهم الفرصة لتحقيق طموحاتهم".

عملية قبول طلبات المشاركة ما زالت مستمرة على موقع المسابقة الالكتروني: stenincontest.com. ، ويمكن للصحفيين المصورين من جميع أنحاء العالم الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 33 عاماً المشاركة في هذه المسابقة حتى 28 من شهر فبراير. علماً أن المسابقة هى المكان الوحيد فى روسيا التى يمكن من خلاله اكتشاف الأسماء الجديدة فى التصوير الصحفي الدولى وصياغة معايير جودة التصوير الوثائقى.

ويتنافس المشاركون للحصول على المراتب الأولى في أربع فئات هي "الأخبار الرئيسية"، "الرياضة"، "كوكبي" و"لوحة. بطل من زماننا". وقد تم اتخاذ قرار بزيادة عدد الأعمال في كل فئة من الفئات في هذا العام إلى ثلاثة، مما يمنح المصورين الشباب المزيد من الفرص لعرض مهاراتهم المهنية. ومن خلال نتائج تصويت لجنة التحكيم سيتم تحديد المراتب الثلاثة الأولى في كل فئة، وكذلك الجائزة الكبرى.

حظيت مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفى- 2017 بدعم من كبرى وسائل الإعلام الروسية والدولية ووكالات الأنباء ومجتمعات التصوير الصحفى. ومن بين شركاء بعض الفئات كانت هناك مجموعة شانغهاى الإعلامية المتحدة وشبكة قناة الميادين، وكذلك واحدة من أكبر المنظمات الإنسانية فى العالم وهي اللجنة الدولية للصليب الأحمر.