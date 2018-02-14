زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكى يؤيد خطة ترامب بشأن الهجرة





رويترز

شدد الجمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكى ضغوطهم على الديمقراطيين ليقبلوا مطالب الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بتشديد قوانين الهجرة وبناء جدار على الحدود مع المكسيك فى إطار تشريع يهدف لمساعدة المهاجرين "الحالمين" صغار السن.

وأيد ميتش مكونيل زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ الأمريكى أمس الثلاثاء أن يتضمن تشريع "الركائز الأربعة" لترامب بشأن الإصلاح الشامل للهجرة والتى تشمل خطط بناء الجدار ووقف برنامج التأشيرات بنظام القرعة وفرض قيود على منح تأشيرات لأسر المهاجرين غير الشرعيين.

وقال مكونيل فى خطاب بمجلس الشيوخ "يحظى هذا المقترح بدعمى وخلال هذا الأسبوع من المناقشات الواضحة أظن أنه يستحق دعم كل سناتور مستعد... لسن قانون".

و"ركيزة" ترامب الخاصة بالهجرة هى أسهل جانب يمكن أن يقبله الديمقراطيون. ويحمى هذا الجانب نحو 1.8 مليون من "الحالمين" وهم الذين أحضروا إلى الولايات المتحدة بشكل غير شرعى وهم أطفال.

وكثير من الديمقراطيين مترددون فى المساعدة على تمويل الجدار الذى تعهد ترامب طويلا ببنائه على الحدود مع المكسيك بهدف منع المهاجرين غير الشرعيين من دخول الولايات المتحدة ويراه كثير من النواب باهظا جدا وغير فعال.