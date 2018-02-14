رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما يعلن استقالته





(أ ف ب)

أعلن رئيس جنوب أفريقيا، جاكوب زوما مساء الأربعاء، استقالته "بمفعول فوري"، ليرضخ بذلك لأوامر حزب المؤتمر الوطنى الأفريقي.

وقال زوما فى مداخلة عبر التلفزيون: "قررت الاستقالة من منصب رئيس الجمهورية بمفعول فوري، مع أننى على خلاف مع قيادة حزبي".