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رئيس جامعة القاهرة: الله لم يعط أحدا الحق فى الحكم على عقائد الآخرين

الأربعاء، 14 فبراير 2018 04:44 م
رئيس جامعة القاهرة: الله لم يعط أحدا الحق فى الحكم على عقائد الآخرين الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة


وائل ربيعى
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أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الإسلام قائم على المحبة والرحمة وليس مجرد شعارات، قائلا، "إذا نظرنا لترتيب الآيات القرآنية فى القرآن الكريم نجدها تبدأ باسم الله الجامع، وخص منها الرحمن والرحيم فى أول بسملة وبعدها جاءت الرحمن وتعنى أن رحمة الله تتسع لكل شىء ثم الرحيم وتشير إلى استمرار الرحمة، بعدها الحمد لله رب العالمين وليس المسلمين فقط ولكن رب كل العوالم التى نعلمها والتى لا نعلمها.

وتساءل الخشت، خلال فعاليات الحلقة النقاشية للكاتب الصحفى حمدى رزق، فى جامعة القاهرة، حول كتاب "كيرياليسون..في محبة الأقباط"، "كيف ننصب أنفسنا للحكم على عقائد الآخرين والله لم يعط هذا الحق لأحد؟"، مشيرا إلى أن الحكم على الآخرين يكون من خلال التصرفات والأفعال وليس شيئا آخر، موضحا أن كتاب "فى محبة الأقباط للكاتب الصحفى حمدى رزق، وهو كتاب عظيم، يمكن أن يحمل عنوانا آخر "فى محبة الوطن"، مشيرا إلى أنه لا يحوى نظرة رومانسية شاعرية وإنما نظرة تحكمها المواطنة ويكون مرجعا فكريا وتاريخيا مهما.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن هذا الوطن وجوده واستمراره وسلامته مرتبط بالعلاقة بين المسلمين والمسيحيين، والاثنين أقباط فى الأصل، لأن أهل مصر كانوا قبطا قبل دخول الإسلام والمسيحية، قائلا، "لا أحبذ مفهوم حقوق الأقليات لأن المسيحيين ليسوا أقلية فى مصر ولهم حق المواطنة وعليهم واجباتها فى المشاركة فى بناء الوطن، لأنه بقدر ما تعطيك المواطنة حقوقا تفرض عليك واجبات".

 

 


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