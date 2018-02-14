رئيس جامعة الأزهر: بوابات جديدة للطلاب والطالبات بالقاهرة تجنباً للحوادث

رئيس جامعة الأزهر: بوابات جديدة للطلاب والطالبات بالقاهرة تجنباً للحوادثالأربعاء، 14 فبراير 2018 04:17 م
الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على
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أعلن الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، أن وزارة التخطيط وافقت على تخصيص أربعة ملايين جنيه، لتنفيذ بعض المشروعات بالجامعة.
وأضاف المحرصاوى، خلال كلمة بمؤتمر جامعة الأزهر لمكافحة الفساد، أنه سيتم عمل بوابات جديدة للطلاب والطالبات بالقاهرة، تجنباً للحوادث التى تقع بين الحين والآخر، مشيراً إلى أن الأماكن الجديدة لمخارج ومداخل الجامعة سيتم اختيارها بعناية.
وأشار إلى أن مطالبات بعض الطالبات بفصل قسم الصحافة والإعلام عن كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة حق لهن.
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