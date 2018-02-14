رئيس جامعة أسون: الكشف على المومياوات يظهر تقدم الأجهزة بالمستشفى الجامعى

أسوان - صلاح المسن

أكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، فى بيان صحفى، أن توقيع الفحص الطبى الشامل باستخدام أشعة سى تى إسكان مقطعية لمجموعة مومياوات مصرية قديمة بمستشفى أسوان الجامعى، يأتى ذلك فى ظل بروتوكول التعاون بين جامعة أسوان وجامعة خايين الإسبانية.

لافتا إلى أن هذا الحدث الأثرى تحت مظلة وإشراف وزارة الآثار، وستنشر النتائج فور التوصل لها وإعلانها من خلال التقارير الطبية التى أجريت بمستشفى أسوان الجامعي.

وأشار رئيس جامعة أسوان إلى أن هذا حدثا عالميا يبين مدى تقدم الطب والأجهزة الحديثة المستخدمة بمستشفى أسوان الجامعى ومدى تعميق أواصر التواصل الحقيقى بين جامعة أسوان، والجامعات الإسبانية التى قاموا بزيارتها مؤخرا، وتم توقيع العديد من البروتوكولات العلمية والبحثية لخدمة الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم وتبادل الخبرات بين جامعة أسوان والجامعات العالمية الأخري.

وكانت قد أجريت بمستشفى أسوان الجامعى مساء أمس، توقيع الفحص الطبى الشامل باستخدام أشعة سى تى إسكان مقطعية، لمجموعة مومياوات مصرية قديمة عصر متأخر تحديدا أسرة 26 عددها 5 مومياوات بالغين وطفل من منطقة أبو الهواء بأسوان، للتعرف على الأعمار والنوع والأمراض التى عانوا منها إن وجدت فى حياتهم.

وشهد عملية توقيع الفحص الطبى على المومياوات، الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان والدكتور محمد جبر شديد عميد كلية الآثار والسيد أليخاندرو خمينيز ودكتور ميجيل بوتيا والدكتور عبد المنعم سعيد مدير آثار أسوان والدكتور عبد الله العبيدى مدير مستشفيات الجامعية وقيادات منطقة آثار أسوان وأعضاء البعثة الإسبانية بجامعة خايين والإعلاميين والصحفيين والقناة الرابعة للتليفزيون البريطانى.



توقيع الفحص الطبى على المومياوات



توقيع الفحص الطبى الشامل باستخدام أشعة سى تى إسكان مقطعية



لمجموعة مومياوات مصرية قديمة



صور تذكارية



مدير المستشفى الجامعى بأسوان يتابع الكشف الطبى