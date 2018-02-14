رئيس المركزى للتنظيم مهنئا "اليوم السابع": ذا مستوى راق وطرح متميز

بمناسبة العيد العاشر ..
رئيس المركزى للتنظيم مهنئا "اليوم السابع": ذا مستوى راق وطرح متميزالأربعاء، 14 فبراير 2018 07:00 ص
المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
كتب : مصطفى عبد التواب
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أرسل المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تهنئة لـ"اليوم السابع" بمناسبة عيده العاشر.
جاء فى التهنئة: "من دواعى سرورى أن أتقدم بالتهنئة إلى كل الصحفيين بجريدة اليوم السابع، بقيادة رئيس التحرير خالد صلاح، وذلك بمناسبة مرور عقد من الزمان على إنشائها، هذه الذكرى التى تأتى فى وقت احتلت فيه مكانة متقدمة بشهادة الجميع" .
وتابع: كل يوم يثبت "اليوم السابع" سواء كانت جريدة أو موقعا إلكترونيا أنها ذات مستوى راق وطرح متميز ومهنية ومصداقية عالية بعيدا عن التهوين والتهويل".
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